El valenciano Chema Andrés lleva al VfB Stuttgart a la Champions con otro gol
El pivote marcó en el empate contra el Eintracht que asegura la cuarta plaza de Liga de Campeones y cierra una temporada brillante: cuatro goles y dos asistencias en 38 partidos oficiales
Chema Andrés volvió a ser decisivo en Alemania redondeando una temporada espectacular a nivel de club y selección española. El centrocampista valenciano lideró el empate del VfB Stuttgart ante el Eintracht Frankfurt (2-2), un resultado que aseguró al conjunto alemán la cuarta posición de la Bundesliga y con ello la última plaza de acceso a la próxima edición de la Champions.
Con Bayern de Múnich, Borussia Dortmund y RB Leipzig ya clasificados previamente para la máxima competición continental, la pelea quedaba reducida a un único billete. Finalmente, el Stuttgart de Chema logró conservarlo gracias, en gran parte, a la actuación del valenciano.
Chema abrió el marcador en el minuto 10 al rematar de cabeza, en el segundo palo, un córner servido por Chris Führich. El valenciano cierra así su primera campaña en el fútbol alemán con un balance brillante de cuatro goles y dos asistencias en 38 encuentros oficiales.
Formado en el Levante
Chema Andrés se crió en la escuela del Levante UD. En infantiles llamó la atención del Real Madrid y fichó por el club blanco coincidiendo con las 'prácticas' de entrenador de Xabi Alonso y recorriendo todas las categorías hasta llegar al Castilla. En 2024 se proclamó campeón de Europa junto al exvalencianista Yarek Gasirowski.
Debutó con Ancelotti
En enero de 2025 debutó en el primer equipo de la mano de Carlo Ancelotti en un partido de Copa del Rey. Después de dos años en el centro del campo del Castilla, el futbolista tomó la decisión de salir del club blanco en busca de protagonismo en el fútbol de élite. En 2026 ya es uno de los pilares de la selección española sub-21 y esta temporada ha sido una de las sensaciones de la Bundesliga.
Así quedó la Bundesliga
Quien se quedó sin premio fue el Bayer Leverkusen, que disputará finalmente la Europa League junto al Hoffenheim, que cerró el campeonato con una contundente derrota frente al Borussia Mönchengladbach (4-0). La plaza de Conference League será para el Friburgo, que goleó al RB Leipzig (4-1) y todavía mantiene opciones de alcanzar la Champions si conquista la final de la Europa League ante el Aston Villa de Unai Emery.
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