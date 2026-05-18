¡Derbi fratricida Villarreal CF - Valencia CF en la final del playoff de ascenso a la Liga F! Fechas, formato y precios

Valencia CF o Villarreal CF. Solo uno de los dos equipos estará la temporada que viene en la Liga F. Los dos conjuntos valencianos se enfrentarán en la final del playoff por el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Un duelo fratricida al que han llegado después de eliminar en semifinales al Alba Fundación y Osasuna respectivamente.

La ida se jugará el 23/24 de mayo en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Vila-real. La vuelta, el 30/31 de mayo en las instalaciones de Paterna. En caso de empate asciende el Valencia por mejor clasificación en la liga regular. El club blanquinegro ya ha puesto entradas a la venta para el Puchades desde 5 euros, incluidos socios del Valencia. Es gratis exclusivamente para los abonados del Femenino.

Las sefiinales

El Valencia CF certificó su pase a la final del playoff de ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino español tras vencer al CD Alba Fundación Femenino por 4-3 con goles de Marcano, Marina, Mascarell y Yasmin. En la ida, ambas escuadras firmaron las tablas en Albacete y el domingo volvieron a mostrar la igualdad entre los dos conjuntos.

El equipo de Mikel Crespo comenzó dominando el encuentro y en el descanso la ventaja era de 3-1 y en el minuto 48 se han llegado a poner 4-1 en el luminoso. Las visitantes no se rindieron en ningún momento y han comenzado a remontar el partido hasta llegar al 4-3 en los instantes finales. El Antonio Puchades de Paterna vivió un partidazo que ha terminado con su equipo en la final del playoff de ascenso.

Horas después Villarreal CF y Osasuna medían sus fuerzas en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Vila-real, Castellón, para lograr el último billete a la final. El conjunto groguet se impuso en el feudo rojillo por 1-2 y tenía más de cara el encuentro de vuelta. El Villarreal CF se creció en casa y logró un resultado de 3-1 gracias a los tantos de Sara Medina, María Macías y Aixa Salvador.

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