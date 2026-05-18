Rioja, Espí y Moleiro, entre los premiados en la Gala Augusto Martínez

La UD Paterna, en colaboración con los instituciones locales, celebrará este martes, 19 de mayo, a las 18:00 horas la Gala de los Premios Augusto Martínez García 'Valores del Deporte'. Como cada edición, el acto tendrá lugar en el Auditorio Antonio Cabeza de Paterna y volverá a reconocer a deportistas, clubes y profesionales vinculados al mundo del deporte por su trayectoria, esfuerzo y compromiso con los valores deportivos. Este año, destacan los jugadores de Valencia, Villarreal y Levante, Luis Rioja, Alberto Moleiro, Juan Foyth, Carlos Espí y Pablo Campos, así como el prometedor zurdo del Valencia CF Mestalla, Víctor Jr. y su padre, Víctor Fernández, ex del Submarino amarillo.

La cita, con la participación del reconocido periodista Jesús Bernal, está totalmente consolidada no solo en el municipio, sino en la provincia de València y la Comunitat, ya que ha premiado desde hace años a numerosas personalidades que han compartido con los paterneros y paterneras su presencia en la localidad de l'Horta Nord.

Así, durante anteriores ediciones, los premios contaron con la presencia y reconocimiento de grandes figuras del deporte nacional e internacional, como Vicente del Bosque, Pepe Reina, Keylor Navas, Marcelino García Toral, Roberto Fernández, Hugo Duro, Cristhian Mosquera, Andrés Palop, Fernando Gómez Colomer, Carlos Soler, Hugo Guillamón, Mouctar Diakhaby, Miroslav Djukic, Amedeo Carboni, Miguel Ángel Angulo, Marcos Senna, Ferran Torres, Santiago Cañizares, José Luis Morales, Pepelu, Víctor Camarasa, Mateu Lahoz o José Manuel Otxotorena, etc.

Al mismo tiempo, también fueron distinguidas entidades y referentes del deporte de equipo, y el deporte adaptado, como Valencia Basket, Valencia Basket Femenino, David Casinos, Ricardo Ten, Maurice Eckhard o Javier Otxoa, reforzando el carácter integrador y transversal de unos premios que reconocen todas las dimensiones del deporte.

Los Premios Augusto Martínez García 'Valores del Deporte', con el nombre del histórico fundador de la UD, se han consolidado como un referente en la Comunitat Valenciana por su capacidad para distinguir no solo éxito deportivo profesional, sino también trayectorias ejemplares y el compromiso con el deporte de base.

Cartel de la Gala de Premios Augusto Martínez, los 'Valores del deporte' / SD

Premiados de la XI edición de los Premios Augusto Martínez García

En esta edición, los galardones distinguen a diferentes protagonistas del deporte valenciano en múltiples categorías:

Premio Escuela Fútbol Base : UD CF Benicalap

: Premio Trayectoria U.D. Paterna : Juan Ramón García

: Premio Trayectoria Arbitral : Nuria Gavilán

: Premio Club de Fútbol Amateur : Manises CF

: Premio Mérito Periodístico Deportivo : Paco García (EsportBase)

: Premio Jugador Promesa Profesional : Pablo Campos (Levante)

: Premio Jugador Mayor Proyección Presente Temporada : Víctor Fernández jr. (VCF Mestalla)

: Premio Deporte Adaptado : Carlos Tatay

: Premio Jugador Profesional Fútbol : Juan Foyth (Villarreal)

: Premio Revelación 1ª División Fútbol : Carlos Espí (Levante)

: Premio Leyenda Fútbol : Víctor Fernández (Villarreal)

: Premio Talento 1ª División Fútbol : Alberto Moleiro (Villarreal)

: Premio Regularidad y Perseverancia: Luis Rioja (Valencia)

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Con esta nueva edición, Paterna reafirma su apuesta por el deporte como herramienta de formación, convivencia e inspiración para las nuevas generaciones, poniendo en valor el talento, la dedicación y el esfuerzo de quienes representan los mejores valores deportivos.