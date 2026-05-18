Tres valencianos en el once ideal de la jornada 37 de LaLiga
El centrocampista del Valencia CF Javi Guerra, el delantero del Levante UD Carlos Espí y el central del Elche CF Víctor Chust, entre los mejores de la jornada. Los tres, claves para la salvación. También está el granota Kervin Arriaga
La jornada 37 de LaLiga dejó una destacada presencia valenciana en el once ideal elaborado por el portal estadístico WhoScored. El delantero del Levante UD Carlos Espí, el centrocampista del Valencia CF Javi Guerra y el central del Elche CF Víctor Chust fueron incluidos entre los once mejores jugadores del fin de semana gracias a sus actuaciones decisivas en este tramo crucial de la temporada.
El delantero Carlos Espí volvió a ser el referente de ataque granota, confirmando su crecimiento en este final de campaña con 9 goles en las últimas 12 jornadas. Junto a él también destacó otro jugador granota, Kervin Arriaga, lo que convierte al Levante en uno de los clubes con mayor representación (2) junto al euroRayo (3).
Por su parte, Javi Guerra, centrocampista del Valencia CF, volvió a demostrar su potencial futbolístico con dos goles que valen una permanencia y permiten al equipo luchar por Europa.
En defensa sobresalió Víctor Chust, central del Elche, que fue reconocido tras un partido muy completo en tareas defensivas. El zaguero continúa siendo una pieza clave en la lucha de su equipo por mantener la categoría.
Claves para la salvación
Los tres futbolistas valencianos están teniendo un papel fundamental en la pelea por la salvación de sus respectivos equipos, convirtiéndose en referentes en el momento más exigente de LaLiga. Su presencia en el once ideal refleja el impacto que están teniendo tanto en rendimiento individual como en resultados colectivos.
El equipo ideal de la jornada 37 lo completan jugadores como Oblak (Atlético de Madrid), Ratiu, Lejeune y Sergio Camello (Rayo Vallecano), Romero (Espanyol), Raphinha (FC Barcelona) y Ounahi (Girona).
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