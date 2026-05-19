La lista de Brasil: la anhelada presencia de Neymar y ausencias polémicas

Esta medianoche -hora española- se conoció una de la listas más esperadas del inminente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la de Brasil con Carlo Ancelotti al frente. El país entero estaba pendiente y ansioso por el regreso de Neymar júnior a la 'canarinha' con la esperanza de volver a recuperar el prestigio perdido en las últimas ediciones, y el exentrenador del Real Madrid no decepcionó a la mayoría de brasileños, Ney está entre los 26 seleccionados. Una noticia festejada por el propio futbolista en redes sociales e, incluso, por leyendas como Marcelo.

La cuenta atrás de la Copa del mundo está en marcha y Ancelotti presentó una convocatoriarepleta de talento, estrellas internacionales… y también decisiones que han generado un intenso debate en el país sudamericano.

La gran noticia es la presencia de Neymar. El atacante del Santos FC, cuya participación estaba rodeada de dudas durante los últimos meses, finalmente estará en la gran cita internacional. Un premio al esfuerzo realizado durante su recuperación y una inyección de ilusión para Brasil, que volverá a girar alrededor de sus figuras ofensivas.

Junto al ex de Barça y PSG, liderarán el ataque dos nombres llamados a marcar diferencias: Raphinha y Vinícius Júnior, referencias de una selección que vuelve a presentar una de las plantillas más potentes.

Las bajas que sacuden la convocatoria

Sin embargo, no todo han sido buenas noticias para Ancelotti. El italiano tuvo que dejar fuera a varios futbolistas importantes por problemas físicos, algunos de ellos viejos conocidos de su etapa en el Real Madrid. Entre las ausencias más destacadas aparecen Éder Militão, Rodrygo Goes y el joven Estêvão Willian, actualmente vinculado al Chelsea.

Ausencias que incendian Brasil

No obstante, las críticas se han desatado contra el seleccionador por las ausencias por decisión técnica, de la que más se está hablando es la del goleador del Chelsea João Pedro, quien está en la agenda del Barcelona.

La lista de bajas por decisión de Ancelotti incluye más nombres importantes como Gabriel Jesus, Richarlison, el bético Antony, Savinho o Andrey Santos. Aunque, sin duda, la más llamativa es la de João Pedro, autor de 20 goles y nueve asistencias con los Blues. Tampoco estará el goleador que ha conducido al Rayo Vallecano, Alemão, a la final de la Conference League.

Una serie de decisiones que ya están siendo cuestionadas por parte de la afición brasileña y que aumentan la presión sobre Carlo Ancelotti antes incluso del debut mundialista.

Debut de máxima tensión ante Marruecos

Brasil arrancará su camino mundialista el próximo 14 de junio frente a Marruecos en uno de los partidos más esperados de la fase de grupos. Ambos combinados parten como favoritos del Grupo C, completado por Escocia y Haití.

La convocatoria definitiva de Brasil queda formada por:

Porteros: Alisson, Ederson y Weverton.

Defensas: Marquinhos, Gabriel, Bremer, Ibáñez, Léo Pereira, Wesley, Danilo, Alex Sandro y Douglas Santos.

Centrocampistas: Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo y Lucas Paquetá.

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Delanteros: Endrick, Raphinha, Martinelli, Igor Thiago, Matheus Cunha, Rayan, Luiz Henrique, Vinícius Jr y Neymar.