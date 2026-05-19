Estas son las convocatorias oficiales del Mundial 2026

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y los aficionados ya se frotan las manos con el gran acontecimiento futbolístico del año. Aunque la FIFA anunció que las convocatorias oficiales deben estar comunicadas para el día 2 de junio, algunos seleccionadores ya han dado a conocer quienes serán los 26 jugadores que representarán a su país en el torneo más prestigioso del planeta.

Desde Superdeporte os traemos las listas oficiales de cada selección para que no os falte ningún detalle de cara a la cita mundialista

Grupo A

COREA DEL SUR:

Porteros: Kim Seung-gyu, Jo Hyeon-woo y Song Bum-keun.

Defensas: Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Tae-hyeon, Park Jin-seob, Seol Young-woo, Jens Castrop, Lee Gi-hyuk, Lee Tae-seok, Lee Han-beom y Cho Yu-min.

Centrocampistas: Kim Jin-gy, Bae Jun-ho, Paik Seung-ho, Yang Hyun-jun, Eom Ji-sung, Lee Kang-in, Lee Dong-gyeong, Lee Jae-sung, Hwang In-beom y Hwang Hee-chan.

Delanteros: Son Heung-min, Oh Hyeon-gyu y Cho Gue-sung.

Grupo B

BOSNIA Y HERZEGOVINA:

Porteros: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislić (Rijeka), Osman Hadžikić (Slaven Belupo).

Defensas: Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedić (Benfica), Nihad Mujakić (Gaziantep), Nikola Katić (Schalke 04), Tarik Muharemović (Sassuolo), Stjepan Radeljić (Rijeka), Dennis Hadžikadunić (Sampdoria), Nidal Čelik (Lens).

Centrocampistas: Amir Hadžiahmetović (Hull City), Ivan Šunjić (Pafos), Ivan Bašić (Astana), Dženis Burnić (Karlsruher SC), Ermin Mahmić (Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Brøndby), Amar Memić (Viktoria Plzeň), Armin Gigović (Young Boys), Kerim Alajbegović (RB Salzburg), Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven).

Delanteros: Ermedin Demirović (VfB Stuttgart), Jovo Lukić (Universitatea Cluj), Samed Baždar (Jagiellonia Białystok), Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach), Edin Džeko (Schalke 04).

GRUPO C

BRASIL:

HAITÍ:

Porteros: Johnny Placide (SC Bastia), Alexandre Pierre (FC Sochaux), Josué Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Defensas: Carlens Arcus (Angers SCO), Wilguens Paugain (SV Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (AS Nancy-Lorraine), JK Duverne (KAA Gent), Ricardo Adé (LDU Quito), Hannes Delcroix (FC Lugano), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II).

Centrocampistas: Leverton Pierre (FC Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC), Dominique Simon (FC Tatran Prešov)

Delanteros: Louicius Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josué Casimir (AJ Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland AFC), Duckens Nazon (Esteghlal FC), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (FC Vizela), Lenny Joseph (Ferencváros TC).

ESCOCIA:

Porteros: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers)

Defensas: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Hearts), Kieran Tierney (Celtic)

Centrocampistas: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Nápoles), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Nápoles)

Delanteros: Ché Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton)

GRUPO D

GRUPO E

CURAZAO:

Porteros: Tyrick Bodak (Telsar), Trevor Doornbusch (VVV Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Defensas: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (Nijmegen), Jurïen Gaari (Abha), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Centrocampistas: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir FK), Livano Comenencia (Zurich), Kevin Felida (Den Bosch), Arjany Martha (Rotherham), Tyrese Noslin (Telsar), Godfried Roemeratoe (Waalwijk).

Delanteros: Jeremy Antonisse (Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren).

COSTA DE MARFIL:

Porteros: Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Defensas: Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clément Akpa (Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting), Guéla Doué (Estrasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan N’Dicka (Roma), Wilfried Singo (Mónaco)

Centrocampistas: Seko Fofana (Oporto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Franck Kessié (Al Ahli), Ibrahim Sangaré (Notts. Forest), Jean Michaël Seri (Maribor)

Delanteros: Simón Adingra (Mónaco), Ange-Yoan Bonny (Inter), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Círculo Brujas), Yan Diomande (Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Niza).

GRUPO F

JAPÓN:

Porteros: Zion Suzuki (Parma), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima)

Defensas: Yuto Nagamoto (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Takehiro Tomisayu (Ajax), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Hiroki Ito (Bayern), Junnosuke Suzuki (Copenhague), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)

Centrocampistas: Kaishu Sano (Mainz), Wataru Endo (Liverpool), Ao Tanaka (Leeds), Daichi Kamada (Crystal Palace), Junya Ito (Genk).

Delanteros: Kaito Nakamura (Stade Reims), Daizen Maeda (Celtic), Koki Ogawa (NEC), Takefusha Kubo (Real Sociedad), Iori Suzuki (Friburgo), Kento Shiogai (Wolfsburgo), Keisuke Goto (Sint-Truiden), Ritsu Doan (Eintracht), Kaoru Ueda (Feyenoord).

SUECIA:

Porteros: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterström (Derby County).

Defensas: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjällby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund).

Centrocampistas: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise).

Delanteros: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic).

TÚNEZ:

Porteros: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), A. Chamakh (Club Africain), Sabri Ben Hassen (Etoile du Sahel).

Defensas: Van Valery (Young Boys), Moutaz Neffati (Norrköping), Dylan Bronn (Servette), Montassar Talbi (Lorient), Omar Rekik (Maribor), Adem Arous (Kasimpasa), Raed Chikhaoui (Monastir), Ali Abdi (Niza), M.A Ben Hmida (Espérance de Tunis).

Centrocampistas: Ellyes Skhiri (Eintracht de Frankfurt), M. Hadj Mahmoud (Lugano), Rani Khedira (Union Berlin), Anis Ben Slimane (Norwich), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Ismaël Gharbi (Augsburgo), Hannibal Mejbri (Burnley).

Delanteros: Khalil Ayari (PSG), Elias Achouri (Copenhague), Elias Saad (Hannover 96), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Sebastian Tounekti (Celtic).

GRUPO G

BÉLGICA:

Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Estrasburgo).

Defensas: Zeno Debast (Sporting), Arthur Theate (Eintracht), Koni de Winter (Milan), Brandon Mechele (Brujas), Nathan Ngoy (Lille), Thomas Meunir (Lille), Timothy Castagne (Fulham), Maxim de Cuyper (Brighton), Joaquin Seys (Brujas)

Centrocampistas: Kevin de Bruyne (Nápoles), Amadou Onana (Aston Villa), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Brujas), Nicolas Raskin (Rangers) y Axel Witsel (Girona).

Delanteros: Jérémy Doku (Manchester City), Leandro Trossard (Arsenal), Alexis Saelemaekers (Milan), Dodi Lukebakio (Benfica), Romelu Lukaku (Nápoles), Charles de Ketelaere (Atalanta), Matias Fernández-Pardo (Lille), Diego Moreira (Estrasburgo).

NUEVA ZELANDA:

Porteros: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk), Michael Woud (Auckland FC).

Defensas: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis de Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town).

Centrocampistas: Joe Bell (Viking), Matthew Garbett (Peterborough United), Marko Stamenić (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Elijah Just (Motherwell), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg), Ryan Thomas (PEC Zwolle), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets).

Delanteros: Chris Wood (Nottingham Forest), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Jesse Randall (Auckland FC).

GRUPO H

CABO VERDE

Porteros: Josimar Dias (Chaves), Márcio da Rosa (Montana), Carlos Santos (San Diego)

Defensas: Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), João Paulo Fernandes (FCSB), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki), Ianique Tavares (Torreense), Edilson Borges (Al-Bataeh CSC)

Centrocampistas: Jamiro Monteiro (Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimarães), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskas AFC), Deroy Duarte (Ludogorets), Kevin Pina (Krasnodar)

Delanteros: Ryan Mendes (Igdir FK), Willy Semedo (Omonia Nicosia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Nuno da Costa (Basaksehir FK), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron Togliatti), Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv)

GRUPO I

FRANCIA:

GRUPO J

AUSTRIA:

Porteros: Patrick Pentz (Brondy IF), Alexander Schlager (Red Bull Salzburgo), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen)

Defensas: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Friburgo), Phillipp Mwene (Mainz 05), Stefan Posch (Mainz 05), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)

Centrocampistas: Christoph Baumgartner (Red Bull Leipzig ), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Sporting Braga), Konrad Laimer (Bayern de Múnich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xavier Schlager (Red Bull Leipzig), Romano Schimid (Werder Bremen), Alessandro Schöph (RZ Pellets), Nicolas Seiwald (Red Bull Leipzig), Paul Wanner (PSV), Patrick Wimmer (Wolfsburgo)

Delanteros: Marko Arnautovic (Estrella Roja), Michael Gregoritsch (Augsburgo), Sasa Kalajdzic (LASK Linz)

GRUPO K

PORTUGAL:

RD CONGO:

Porteros: Timothy Fayulu (FC Noah), Lionel Mpasi (Le Havre), Mattieu Epolo (Standard Lieja)

Defensas: Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Gedeon Kalulu (Aris), Chancel Mbemba (LOSC Lille), Steve Kapuadi (Widzeu Lodz), Axel Tuanzebe (Burnley), Dylan Batubinsika (Larissa), Rocky Bushiri (Hibernian), Arthur Masuku (Lens), Joris Kayembe (KRC Genk)

Centrocampistas: Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal’Ayel Mukau (LOSC Lille), Gael Kakuta (Larissa), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland), Edo Kayembe (Watford)

Delanteros: Théo Bongonda (Spartak Moscú), Nathanael Mbuku (Montpellier), Cédric Bakambu (Betis), Simon Banza (Al-Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Brian Cipenga (Castellón), Yoane Wissa (Newcastle), Meschack Elia (Alanyaspor)

Noticias relacionadas

GRUPO L

CROACIA: