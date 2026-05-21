El Barça ya tiene decidido al sustituto de Lewandowski... y no es Julián Álvarez

El FC Barcelona sigue rastreando el mercado en busca de un delantero para reforzar su ataque y uno de los nombres que ha ganado fuerza en las últimas semanas es el de Vedat Muriqi. Según informa el medio catalán El Nacional, el atacante del RCD Mallorca estaría cada vez más cerca del conjunto azulgrana, especialmente si el equipo balear termina consumando el descenso a Segunda División.

La delicada situación deportiva del Mallorca podría facilitar notablemente la operación. En caso de perder la categoría, el club bermellón se vería obligado a reducir masa salarial y estudiar ventas importantes para equilibrar sus cuentas, algo que abriría la puerta a una salida de Muriqi por una cifra considerablemente inferior a la de su cláusula actual.

PALMA, 12/04/2026.- El jugador del Real Mallorca Vedat Muriqi, celebra su gol contra el Rayo Vallecano, durante el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports entre el Real Mallorca y el Rayo Vallecano, este domingo en el Estadi Mallorca Son Moix.- EFE/ Cati Cladera / CATI CLADERA / EFE

El delantero kosovar está firmando una temporada espectacular y se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de LaLiga. Sus más de veinte goles lo han colocado entre los máximos anotadores del campeonato y han despertado el interés de varios clubes europeos. En el Barça ven en él un perfil diferente al de Robert Lewandowski, pero con características muy valoradas por el cuerpo técnico: potencia física, juego aéreo, capacidad de fijar centrales y experiencia en la competición española.

Rentabilidad económica

La dirección deportiva encabezada por Deco considera a Muriqi una alternativa “low cost” para reforzar la delantera sin realizar una inversión desorbitada. El gran objetivo del club sigue siendo incorporar una estrella de primer nivel, pero las limitaciones económicas obligan a estudiar operaciones más asequibles.

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Por su parte, el atacante del Mallorca nunca ha ocultado su felicidad en la isla, aunque la posibilidad de vestir la camiseta del Barça supondría un salto enorme en su carrera. A sus 32 años, Muriqi podría afrontar la gran oportunidad de jugar en uno de los clubes más importantes del mundo y competir por títulos tanto en España como en Europa.