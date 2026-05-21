¡Bombazo! El fichaje estrella que prepara Mateu Alemany para el Atlético de Madrid

El futuro de Bernardo Silva podría estar más cerca de LaLiga que nunca. Según informa La Gazzetta dello Sport, el futbolista portugués habría rechazado la posibilidad de fichar por la Juventus FC y tendría decidido apostar por el proyecto del Atlético de Madrid. La falta de clasificación del conjunto italiano para la próxima edición de la Liga de Campeones habría sido uno de los factores determinantes para que el centrocampista descartase la opción de aterrizar en Turín.

El todavía jugador del Manchester City FC lleva tiempo siendo uno de los nombres más cotizados del mercado europeo. Su calidad técnica, versatilidad y experiencia en la élite convierten al internacional portugués en una pieza muy atractiva para cualquier gran club. En ese contexto, el Atlético habría ganado enteros en las últimas semanas y, siempre según el citado medio italiano, el entorno del futbolista vería con buenos ojos una llegada al conjunto rojiblanco.

Rechazado por el lado blanco de la capital

Mientras tanto, también trascendió que Bernardo Silva fue ofrecido al Real Madrid CF. Sin embargo, la entidad blanca no contempla actualmente la incorporación del portugués. La dirección deportiva madridista considera que la plantilla ya está cubierta en esa demarcación y no tiene intención de lanzarse a por el jugador del City en este mercado.

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De este modo, el Atlético de Madrid aparece ahora como el principal candidato para hacerse con los servicios de Bernardo Silva. El club rojiblanco sigue buscando futbolistas diferenciales para reforzar el proyecto de Diego Simeone y el portugués encajaría perfectamente en el perfil que desea el técnico argentino.