El anuncio del Manchester City que deja en vilo al Real Madrid

El futuro de Rodri Hernández vuelve a situarse en el centro de todas las miradas. El centrocampista español continúa siendo uno de los grandes objetivos del Real Madrid para la temporada 2026-27, una campaña en la que el conjunto blanco podría iniciar una nueva etapa con José Mourinho al frente del banquillo. Sin embargo, el Manchester City FC no parece dispuesto a facilitar su salida.

Rodri Hernández festeja un gol con el Manchester City / EFE

El conjunto inglés presentó recientemente su nueva primera equipación para la temporada 2026-27 y una de las grandes imágenes de la campaña fue la presencia de Rodri como uno de los principales modelos del lanzamiento. Un gesto que, más allá de lo comercial, ha sido interpretado en Inglaterra como una clara declaración de intenciones por parte del club citizen.

Rodri sigue siendo una pieza capital en el proyecto del City y, pese a los rumores constantes sobre el interés madridista, en el Etihad consideran al internacional español como uno de los futbolistas imprescindibles del equipo. Su contrato finaliza en 2027 y la entidad inglesa quiere construir alrededor suyo la nueva etapa del club tras los cambios que se esperan en la plantilla durante los próximos meses.

Uno de los objetivos del nuevo Real Madrid

En el Real Madrid llevan tiempo valorando la incorporación del mediocentro, especialmente por su liderazgo, experiencia y capacidad para dominar el juego. Además, la posible llegada de Mourinho reforzaría todavía más el interés blanco, ya que el técnico portugués considera a Rodri uno de los mejores centrocampistas del mundo.

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Aun así, el mensaje del Manchester City parece claro. El hecho de convertir a Rodri en una de las imágenes principales de la nueva camiseta transmite la importancia que tiene dentro del club y deja entrever que no pondrán facilidades para negociar su salida rumbo al Santiago Bernabéu.