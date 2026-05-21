Messi ficha a Casemiro

El Inter Miami CF continúa trabajando para reforzar un proyecto galáctico liderado por Lionel Messi y el próximo gran objetivo podría ser Casemiro. Según diversas informaciones publicadas en medios internacionales, el conjunto de Florida habría estrechado el cerco sobre el centrocampista brasileño, que se encuentra cerca de abandonar el Manchester United FC.

Casemiro, con la camiseta del Manchester United / EFE

El veterano mediocentro, de 34 años, estaría valorando seriamente poner rumbo a la MLS tras finalizar su etapa en Inglaterra. De acuerdo con las informaciones surgidas en las últimas horas, el Inter Miami ya habría avanzado en las conversaciones con el entorno del jugador y confía en cerrar un acuerdo en las próximas semanas.

La operación cuenta además con un aliado inesperado: el propio Messi. El argentino continúa siendo el gran reclamo del fútbol estadounidense y su presencia ha convertido al Inter Miami en un destino muy atractivo para figuras consolidadas del fútbol europeo. Casemiro ve con buenos ojos compartir vestuario con el campeón del mundo y formar parte de un proyecto que ya reúne a nombres como Luis Suárez o Rodrigo De Paul.

Otros continentes le tientan

Sin embargo, la operación todavía no está completamente cerrada. El club estadounidense deberá ajustar su margen salarial para poder inscribir al brasileño dentro de las normas económicas de la MLS. Además, otros equipos, especialmente desde Arabia Saudí, siguen atentos a la situación del exjugador del Real Madrid CF.

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Pese a ello, en Miami son optimistas. La posibilidad de ver juntos a Messi y Casemiro se acerca cada vez más y podría convertirse en uno de los grandes movimientos del próximo mercado internacional.