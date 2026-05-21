Novedad importante en el futuro de Iago Aspas
El delantero de Moaña, emblema del celtismo, prolonga su histórica trayectoria en el club de su vida hasta 2027, aplazando su retirada
El Real Club Celta de Vigo ya tiene la noticia que toda su afición esperaba. Iago Aspas continuará una temporada más en Balaídos y seguirá liderando al conjunto celeste hasta 2027. El delantero de Moaña, auténtico emblema del celtismo, ha decidido aplazar su retirada y prolongar una carrera histórica en el club de su vida.
La continuidad del capitán era una de las grandes incógnitas del final de temporada. Aunque el propio futbolista había dejado entrever en las últimas semanas que todavía se veía con fuerzas para seguir compitiendo, la decisión definitiva no se conoció hasta ahora. Finalmente, el Celta confirmó la renovación con un emotivo anuncio que desató la alegría entre los aficionados vigueses.
A sus casi 39 años, Aspas sigue siendo una pieza fundamental para el equipo dirigido por Claudio Giráldez. Esta temporada ha vuelto a demostrar su importancia con ocho goles y seis asistencias, números que evidencian que continúa marcando diferencias en Primera División.
Jugador leyendario también en Europa
La renovación del atacante gallego supone además un impulso emocional y deportivo para un Celta que volverá a competir en Europa. El capitán afrontará así una nueva campaña liderando al equipo en competición continental y ampliando todavía más una trayectoria legendaria en Vigo.
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