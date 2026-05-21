Estas son las condiciones que exige Haaland para fichar por el Real Madrid
El delantero del Manchester City FC ha trasladado a su agente su deseo de jugar en el conjunto blanco, pero su llegada dependería de la salida de Vinícius Júnior o Kylian Mbappé
El nombre de Erling Haaland vuelve a aparecer con fuerza en el entorno del Real Madrid CF. Según ElNacional.cat, el delantero del Manchester City FC habría trasladado a su agente su deseo de jugar algún día en el conjunto blanco, aunque esa posibilidad dependería directamente del futuro de dos estrellas madridistas: Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.
La información apunta a que Haaland considera muy complicada su llegada al Santiago Bernabéu mientras el ataque blanco siga liderado por Vinicius y Mbappé. El noruego entiende que compartir protagonismo con dos futbolistas de ese nivel podría afectar tanto a su encaje táctico como a su peso dentro del proyecto deportivo. Por ello, el delantero vería con mejores ojos una posible operación si uno de los dos termina abandonando el club en el futuro.
Desde hace años, el Real Madrid mantiene a Haaland como uno de sus grandes objetivos estratégicos. Florentino Pérez nunca ha escondido su admiración por el goleador noruego y sigue soñando con vestirlo de blanco en algún momento.
Dos estrellas cruzadas
Sin embargo, la actual situación ofensiva del conjunto madridista complica cualquier movimiento inmediato. Mbappé llegó para convertirse en la referencia del proyecto y Vinicius continúa siendo uno de los jugadores más determinantes del equipo. La convivencia futbolística entre ambos ha generado debate durante toda la temporada, especialmente por el reparto de roles en ataque y el equilibrio táctico del equipo.
Mientras tanto, Haaland sigue centrado en el Manchester City, aunque su nombre continúa ligado de manera recurrente al Real Madrid. En el club blanco saben que, si algún día se abre la puerta adecuada, el delantero noruego podría convertirse en el próximo gran galáctico del Santiago Bernabéu.
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