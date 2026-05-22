El Barça se olvida de Rashford y se fija en un sustituto

Según informa Mediaset Sport Italia, el FC Barcelona y la Juventus estarían avanzando en las conversaciones para un posible traspaso de Andrea Cambiaso de cara al próximo mercado. El futbolista italiano, que ha destacado por su polivalencia en la banda, podría abandonar el conjunto turinés si las negociaciones llegan a buen puerto.

El jugador es uno de los perfiles que más gustan al área deportiva del Barça por su capacidad para adaptarse a varias posiciones, tanto en el lateral como en zonas más adelantadas. Su perfil encajaría dentro de la idea del club de incorporar futbolistas versátiles, capaces de aportar en diferentes registros tácticos.

En el caso del FC Barcelona, el interés por Cambiaso estaría ligado a la planificación ofensiva del equipo para la próxima temporada. El italiano aparece como una de las alternativas que se manejan si finalmente no se concreta la continuidad de Marcus Rashford, que sigue siendo una de las opciones preferidas por la dirección deportiva culé.

Marcus Rashford ejecuta la falta que supuso el 1-0 en el clásico del Camp Nou. / AGENCIAS

Primeros pasos

La operación, sin embargo, todavía se encuentra en una fase inicial y dependerá de varios factores, tanto deportivos como económicos. La Juventus no vería con malos ojos una posible salida si la oferta se ajusta a sus expectativas, aunque el club italiano tampoco tiene intención de desprenderse fácilmente de uno de sus jugadores con mayor proyección.

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En este contexto, Cambiaso se ha convertido en un nombre a seguir en el mercado, con dos grandes clubes europeos atentos a su situación y pendientes de cómo evolucionen las conversaciones en las próximas semanas.