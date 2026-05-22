Cristiano Ronaldo e Iñigo Martínez, campeones de Arabia Saudí

Y cuatro años después... ¡Cristiano Ronaldo conquista por fin su primer título en Arabia! El Al-Nassr, con un doblete del portugués a sus 41 años, se proclamó campeón de la Saudi Pro League en una última jornada de infarto en la que sí logró completar los deberes que no supo terminar hace una semana, cuando un error del portero en el añadido le impidió cantar el alirón.

No había sido una semana fácil para Ronaldo y compañía. De hecho, tras dejar escapar el primer match-ball por la liga, el Al-Nassr sufrió un varapalo tremendo en la final de la AFC Champions League 2, lo que vendría a ser la 'Europa League saudí', al caer frente al Gamba Osaka japonés en un duelo disputado en su propio país.

Ni siquiera con un once plagado de estrellas como Mané, Iñigo Martínez o el propio Ronaldo pudieron imponerse a un rival de menor entidad que logró sacarle los colores, mientras el exjugador del Real Madrid se lo miraba con incredulidad -y con lágrimas en los ojos- en los minutos finales desde el banquillo.

Mané y Coman dejan su sello

Pero la agonía de los saudíes llegó a su fin este jueves y las lágrimas de tristeza se transformaron en un llanto de emoción desconsolado... ¡cuatro años después del aterrizaje de Cristiano en Arabia! Gracias a los goles de Sadio Mané, Coman y un doblete el crack portugués (4-1), el Al-Nassr se impuso al Damac FC -luchaba por evitar el descenso- y se proclamó campeón de la Saudi Pro League.

El senegalés ex del Liverpool estrenó el marcador en la primera mitad, cabeceando un saque de esquina botado por Joao Félix. Ya tras el descanso, el francés -quien fuera jugador del Bayern Múnich- amplió la ventaja con un zurdazo inapelable desde fuera del área.

Apareció Cristiano... por partida doble

Se le complicó el resultado al Al-Nassr minutos después cuando Morlaye Sylla recortó distancias desde los once metros, pero entonces apareció Cristiano para dejar su sello el día que conquistó su primer título en Oriente Medio. El '7', cuando peor lo estaba pasando su equipo sobre el terreno de juego, anotó el 3-1 en un disparo de falta directa que se coló entre las piernas de varios defensores y que terminó siendo imparable para el portero rival.

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No contento con eso, Ronaldo culminó su doblete con un tanto en los minutos finales que provocó su llanto desconsolado de felicidad. Había completado su misión, se liberó de toda presión y fue sustituido para recibir los aplausos y la ovación de todo el estadio mientras el portugués se besaba el escudo del Al-Nassr. De esta forma, el conjunto dirigido por el luso Jorge Jesus, que colocó a Iñigo Martínez como lateral zurdo, cumplió con su misión para imponerse en la carrera por el título al Al-Hilal de Benzema.