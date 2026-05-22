David Navarro compara la salvación del Real Zaragoza con las probabilidades de que te toque la Lotería de Navidad

David Navarro, entrenador del Real Zaragoza, ha analizado la delicada situación del equipo en plena lucha por evitar el descenso y ha reconocido que las opciones de salvación son prácticamente mínimas.

El once del Zaragoza contra la SD Huesca. / REAL ZARAGOZA

El técnico ha explicado que el conjunto aragonés se agarra a un último hilo de esperanza, aunque sea muy reducido, y ha insistido en la necesidad de competir hasta el final mientras existan opciones matemáticas. En ese contexto, ha utilizado una comparación muy gráfica para explicar el escenario: la permanencia sería algo tan difícil de conseguir como que te toque la Lotería de Navidad.

"Hay un hilo de vida y no vamos a tirar la toalla. La situación es hiperlímite, pero nuestra obligación es salir a por todas. Matemáticamente es posible. Si juegas a la Lotería de Navidad, ¿qué ilusión tienes? Sabes que no te va a tocar o que es difícil que te toque, pero tienes esa ilusión. Luego, Dios dirá", dijo en sala de prensa antes de enfrentarse a la UD Las Palmas.

Aferrarse al milagro

Navarro ha querido transmitir que, pese a la dificultad extrema, el equipo no puede perder la ilusión ni la actitud competitiva, ya que esa pequeña posibilidad es la que mantiene viva la motivación del grupo en este tramo final de la temporada.

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El entrenador ha subrayado que el Zaragoza debe centrarse únicamente en intentar ganar el próximo partido y después ver qué ocurre en el resto de resultados, manteniendo el compromiso con el club y con la afición hasta el último momento.