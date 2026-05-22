Decidido: El Manchester City encuentra al sustituto de Pep Guardiola

El Manchester City ya da por cerrada una etapa histórica: Pep Guardiola abandonará el club al final de la temporada. Así lo ha confirmado la entidad, poniendo punto final a uno de los ciclos más exitosos y transformadores que ha vivido el Etihad Stadium. A partir de ahora, el gran reto no es solo encontrar un sustituto, sino reemplazar a un entrenador que ha redefinido por completo la identidad del equipo.

Pep Guardiola camina pensativo por la banda durante el partido del City en Bournemouth. / AGENCIAS

La consecuencia inmediata es clara: el banquillo del City se convierte en el más exigente del fútbol mundial. Sustituir a Guardiola no implica únicamente mantener el nivel deportivo, sino soportar una comparación constante con su legado. El nuevo técnico heredará una plantilla de enorme calidad, pero también una presión extraordinaria y unas expectativas siempre al máximo.

Lucía Feijoo Viera

En medio de este cambio de ciclo, el nombre de Enzo Maresca emerge como principal candidato para hacerse cargo del equipo según medios ingleses. Actualmente sin club tras su salida del Chelsea en enero, el entrenador italiano es el favorito de la dirección del Manchester City. Su candidatura tiene sentido porque conoce la estructura del club y formó parte del cuerpo técnico de Guardiola durante la histórica temporada del triplete en 2022-23.

Sucedor ideal

El perfil de Maresca encaja con la idea que maneja el City para esta nueva etapa: continuidad en la filosofía, pero con un sello propio. Se trata de un técnico con personalidad, formado en el entorno de Guardiola y familiarizado con la metodología que ha marcado el éxito reciente del equipo.

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Más allá de su vínculo con el City, Maresca ha demostrado capacidad para liderar proyectos importantes. Consiguió ascender al Leicester City a la Premier League tras ganar la Championship y, posteriormente, dirigió al Chelsea, donde logró títulos como la Conference League y el Mundial de Clubes antes de su salida del club londinense.