Pep Guardiola decide su futuro: las opciones para seguir entrenando después de finalizar su etapa en el Manchester City

Pep Guardiola vuelve a convertirse en el gran protagonista del mercado internacional. Según informa SPORT, el actual entrenador del Manchester City maneja múltiples escenarios de futuro una vez finalice su etapa en el club inglés. Arabia Saudí aparece como la opción económicamente más potente, pero no es ni mucho menos la única alternativa que contempla el técnico catalán.

Todos los titulos de Pep Guardiola con el Manchester City / MARC CREUS

Desde Arabia preparan una oferta gigantesca para intentar convencerle. El proyecto saudí quiere convertir a Guardiola en la imagen definitiva de su fútbol y estaría dispuesto a ofrecerle un contrato histórico. El interés llega especialmente desde clubes vinculados al crecimiento mediático de la Saudi Pro League, decididos a seguir incorporando figuras de máximo nivel mundial.

Al mismo tiempo, varias selecciones nacionales han comenzado movimientos para intentar ficharle. Inglaterra considera a Guardiola el candidato ideal para liderar el próximo gran ciclo de los Three Lions tras años de seguimiento a su trabajo en la Premier League. La Federación inglesa cree que su conocimiento del fútbol británico y su experiencia en competiciones internacionales encajarían perfectamente en el proyecto.

Italia también aparece entre las opciones reales. La federación italiana valora la posibilidad de iniciar una nueva etapa con un técnico de impacto mundial y considera que Guardiola podría devolver a la selección italiana el protagonismo perdido en los últimos grandes torneos internacionales.

Históricos tras la pista

Además de Inglaterra e Italia, otras selecciones como Emiratos Árabes Unidos y Marruecos también han mostrado interés en explorar su contratación. Paralelamente, clubes históricos de Europa siguen atentos a cualquier decisión del entrenador catalán. Juventus y Milan son dos de las entidades que observan su situación con especial atención.

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Pese a todas las ofertas y escenarios abiertos, Guardiola tampoco descarta tomarse un año sabático. Después de muchos años de máxima exigencia al frente del Manchester City, el técnico considera seriamente la posibilidad de alejarse temporalmente de los banquillos antes de asumir un nuevo desafío. Sea cual sea su decisión final, el futuro de Guardiola promete convertirse en uno de los grandes focos del próximo mercado futbolístico internacional.