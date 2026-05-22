Villarreal CF - Valencia CF: dos equipos para un ascenso a la Liga F

Llegó la hora de la verdad. El momento más importante de la temporada. Este sábado 23 de mayo arranca la gran final del playoff de ascenso de Primera Federación a LaLiga F. Una eliminatoria a doble partido muy especial que tendrá cien por cien sabor valenciano. El Valencia CF de Mikel Crespo y el Villarreal CF de Jordi Ferriols afrontan un cara a cara fratricida por un billete a la máxima categoría del fútbol español. Con el Levante UD ya descendido por primera vez en su historia, solo un equipo de la Comunitat Valenciana regresará a la élite: las blanquinegras o las amarillas. El duelo está servido.

El primer asalto de ida se disputrará esta sábado (18:00) en el Mini Estadi de la ciudad deportiva José Manuel Llaneza. El de vuelta, siete días después (sábado 30 también a las 18:00) en el Antonio Puchades de la ciudad deportiva de Paterna. Las valencianistas, además del factor campo, tienen otra ventaja. En caso de empate en la eliminatoria ascendería por mejor clasificación en la liga regular. El club amarillo quiere dar el primer golpe en casa y ha hecho un llamamiento a la afición grogueta para llenar el campo: "Llenemos el Mini Estadi".

El Villarreal (sextas en la fase regular con 38 puntos) llega a la final por el ascenso después de eliminar en semifinales a Osasuna. Las amarillas se impusieron al conjunto rojillo (3-1) en casa gracias a los tantos de Sara Medina, María Macías y Aixa Salvador. Por su parte, el Valencia (terceras en la fase regular con 46 puntos) accede a la final tras vencer en la vuelta al CD Alba Fundación Femenino por 4-3 con goles de Marcano, Marina, Mascarell y Yasmin.

Los abonados del Villarreal CF y poseedores del Carnet Simpatizante 2025/26 podrán acceder gratis al Mini Estadi presentando su carnet. Entradas a 10€ en las taquillas junto a la Puerta 1. El partido se podrá ver en abierto en V Play.

Jordi Ferriols

"Jugar la final es un premio para las jugadoras. Estamos preparándolo de la mejor forma posible, trataremos de explotar nuestras fortalezas y buscar sus debilidades", decía el técnico groguet Jordi Feriols.

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Cuatro antecedentes

En la presente temporada, ambos equipos ya han jugado cuatro encuentros: el Villarreal CF se llevó el III Trofeo TM (0-1; agosto 2025); el Valencia CF venció en la Copa de la Reina (1-3; septiembre 2025) y en la jornada 10 (1-0; noviembre 2025); y en la jornada 21 (marzo 2026) el resultado en Villarreal CF fue 2-2.