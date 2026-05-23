Enrique Riquelme, la amenaza de Florentino Pérez, ya es una realidad

El empresario alicantino Enrique Riquelme ha oficializado su candidatura a la presidencia del Real Madrid y desafiará a Florentino Pérez en unas elecciones históricas para el club blanco. Será la primera vez en veinte años que los socios madridistas puedan votar entre dos candidatos, ya que desde 2006 no existía una oposición real en los comicios presidenciales.

Archivo - El presidente y consejero delegado de Cox Energy, Enrique Riquelme, durante su participación en el VI Congreso Ceapi / CEAPI - Archivo

Riquelme, presidente de la energética Cox y de 37 años, presentó la documentación necesaria ante la Junta Electoral del club en Valdebebas tras conseguir, a última hora, el aval bancario exigido por los estatutos del Real Madrid, cifrado en cerca de 193 millones de euros. La operación fue respaldada finalmente por Andbank y otras entidades internacionales después de intensas negociaciones durante los últimos días.

En su comparecencia, el empresario pidió “valentía” a los socios y aseguró que su proyecto pretende “devolver el protagonismo al madridismo”. Riquelme apuesta por una renovación institucional y deportiva que combine experiencia y nuevas ideas, con el objetivo de abrir una nueva etapa en el club.

Primer adversario en 20 años

Por su parte, Florentino Pérez también ha formalizado su candidatura y busca prolongar una etapa presidencial que comenzó en el año 2000, con un palmarés marcado por múltiples Champions League y la transformación económica y estructural del club.

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Si la Junta Electoral valida definitivamente ambas candidaturas, las elecciones se celebrarán durante los primeros días de junio y marcarán uno de los procesos electorales más relevantes en la historia reciente del Real Madrid.