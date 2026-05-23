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El FC Barcelona se proclama campeón de la Champions League femenina

Un doblete de Pajor y otro de Salma Paralluelo sirven para que el equipo de Pere Romeu alce contra el Olympique de Lyon su cuarto título europeo

Ewa Pajor marca el gol del Barça en Oslo.

Ewa Pajor marca el gol del Barça en Oslo. / Odd ANDERSEN / AFP

Hugo Ferrer

València

FC Barcelona Femení vuelve a conquistar Europa. El conjunto azulgrana se proclamó campeón de la UEFA Women’s Champions League 2026 tras imponerse al Olympique Lyonnais Féminin en una final marcada por un doblete de Ewa Pajor y otro de Salma Paralluelo, este en los últimos minutos.

Dos dobletes decisivos

La delantera polaca fue decisiva con dos goles que encarrilaron el triunfo culé en un partido donde el Barça volvió a demostrar su dominio en el fútbol femenino europeo. Salma, por su parte, remató la final con dos goles en los últimos minutos en un abrir y cerrar de ojos. Con este título, las azulgranas siguen agrandando una etapa histórica en Europa: ya son cuatro títulos en sus vitrinas.

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