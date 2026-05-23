El FC Barcelona se proclama campeón de la Champions League femenina

FC Barcelona Femení vuelve a conquistar Europa. El conjunto azulgrana se proclamó campeón de la UEFA Women’s Champions League 2026 tras imponerse al Olympique Lyonnais Féminin en una final marcada por un doblete de Ewa Pajor y otro de Salma Paralluelo, este en los últimos minutos.

Dos dobletes decisivos

La delantera polaca fue decisiva con dos goles que encarrilaron el triunfo culé en un partido donde el Barça volvió a demostrar su dominio en el fútbol femenino europeo. Salma, por su parte, remató la final con dos goles en los últimos minutos en un abrir y cerrar de ojos. Con este título, las azulgranas siguen agrandando una etapa histórica en Europa: ya son cuatro títulos en sus vitrinas.