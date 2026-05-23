Luis de la Fuente le quita favoritismo a España de cara al Mundial

Luis de la Fuente volvió a mostrar ambición y prudencia a partes iguales al analizar las opciones de España de cara al Mundial de 2026. El seleccionador reconoció que la Roja parte entre las favoritas al título, aunque recordó que comparte ese cartel con otras grandes potencias como Inglaterra o Francia.

Durante una conversación con Vicente del Bosque en el podcast 'La estrella que nos une', De la Fuente insistió en que el fútbol de selecciones atraviesa una etapa de máxima igualdad y que ningún combinado puede confiarse. El técnico riojano destacó que “cualquier país puede tener once grandes jugadores”, por lo que considera fundamental mantener la humildad y la concentración durante todo el torneo.

El seleccionador también habló de uno de los momentos más difíciles de su trabajo: dejar futbolistas fuera de la convocatoria definitiva. Aseguró que tomar decisiones sobre jugadores con nivel para estar en el Mundial es “doloroso”, especialmente por la relación cercana que mantiene con muchos de ellos desde las categorías inferiores de la selección.

La experiencia del campeón del mundo

Por su parte, Vicente del Bosque aportó su experiencia como campeón del mundo en 2010 y explicó la importancia de gestionar el vestuario en una competición tan exigente. El salmantino defendió la necesidad de encontrar equilibrio entre autoridad y cercanía con los futbolistas para mantener unido al grupo durante el campeonato.

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España llegará al Mundial después de conquistar la Eurocopa 2024 y consolidarse como una de las selecciones más competitivas del panorama internacional. Aun así, De la Fuente evitó caer en la euforia y dejó claro que levantar el título exigirá “hacer casi un torneo perfecto”.