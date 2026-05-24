Dos detenidos y tres ertzainas heridos en Vitoria en altercados previos al partido Alavés - Rayo Vallecano

Dos hombres, de 21 y 32 años de edad, fueron detenidos el sábado en Vitoria como presuntos autores de un delito de atentado a agente de la autoridad durante los incidentes que han tenido lugar antes del inicio del partido entre el Deportivo Alavés y el Rayo Vallecano, en los que han resultado heridos, al menos, tres ertzainas.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vsaco, los altercados comenzaron alrededor de las siete de esta tarde cuando, al paso del autobús del Deportivo Alavés hacia el campo de Mendizorroza, un grupo de aficionados del club trató de romper el cordón policial que lo escoltaba y empezó a lanzar botes de humo, bengalas y otros objetos contra los agentes.

En el transcurso de los incidentes dos hombres, de 21 y 32 años, fueron detenidos acusados de sendos delitos de atentado a agentes de la autoridad.

En función de los datos aportados por la Consejería, al menos, tres ertzainas resultaron heridos y precisaron ser trasladados a la Mutua por quemaduras, inhalación de humo y contusiones diversas.

Comunicado oficial Deprotivo Alavés S.A.D.

El Deportivo Alavés lamenta profundamente los incidentes ocurridos ayer durante el recibimiento al primer equipo en los aledaños de Mendizorrotza, en una jornada que debía ser únicamente de celebración y apoyo al equipo junto a la afición alavesista.

Durante años, este tipo de recibimientos se han desarrollado en un ambiente festivo, familiar y de convivencia, permitiendo que miles de aficionados y aficionadas, entre ellos numerosos niños y familias, puedan acompañar y animar al equipo con normalidad antes de los partidos.

La jornada de ayer transcurrió con un ambiente ejemplar hasta los momentos previos a la llegada del autobús del equipo, cuando se generaron situaciones de tensión que pusieron en riesgo el clima de convivencia que históricamente ha caracterizado este tipo de actos.

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El Deportivo Alavés está analizando los incidentes ocurridos y tomará las medidas necesarias para que sus aficionados puedan disfrutar de los recibimientos y actos vinculados al club con normalidad, tal y como históricamente ha sucedido.