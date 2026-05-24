Se complica la llegada de Mourinho al Real Madrid
El Benfica exige siete millones de euros por el técnico portugués, una cifra que dificulta su posible regreso al club blanco
El posible regreso de José Mourinho al Real Madrid se ha complicado por cuestiones económicas y por el proceso electoral que atraviesa el club blanco. Según recoge el diario AS, el gran obstáculo ahora mismo está en las exigencias del Benfica para liberar al técnico portugués.
El conjunto lisboeta pretende obtener una cantidad superior a los siete millones de euros fijados inicialmente en la cláusula de salida de Mourinho, válida únicamente hasta el 26 de mayo. A partir de esa fecha, la cláusula desaparecería y el Real Madrid tendría que negociar directamente con el Benfica, que busca aprovechar la situación para sacar un mayor beneficio económico.
La relación entre ambos clubes tampoco atraviesa su mejor momento tras varios conflictos recientes relacionados con operaciones de mercado y enfrentamientos deportivos, algo que dificulta todavía más las conversaciones.
Proceso electoral en marcha
Mientras tanto, Mourinho sigue pendiente del desenlace electoral en el Real Madrid, consciente de que cualquier movimiento importante podría retrasarse hasta que quede resuelta la presidencia del club. Aun así, el técnico portugués mantiene su intención de regresar al Santiago Bernabéu si finalmente se desbloquea la operación.
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