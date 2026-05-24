"Creer para ver", el lema del Deportivo de la Coruña para el posible ascenso a Primera 8 años después

Hoy puede ser un día histórico para el Deportivo de la Coruña, los gallegos se desplazan a Valladolid con la certeza de que sumar los 3 puntos los situaría de nuevo en la élite del fútbol español.

Pese a estar 8 años sin ser equipo de Primera División y tocando fondo con un traumático descenso a 1ª RFEF, la afición se ha mantenido fiel a su equipo en todo momento. Una fidelidad que puede dar hoy sus frutos en forma de ascenso.

Creer para ver

El club es consciente de que su afición ha sido una de las piedras angulares para que el Deportivo roce con la punta de los dedos el tan ansiado ascenso.

Desde bien temprano varios autobuses han salido rumbo a Pucela con centenares de aficionados blanquiazules, en cada asiento había una bolsa con una carta titulada "creer para ver".

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Este ha sido el lema seleccionado por el RC Deportivo de la Coruña para soñar con completar hoy la gesta de ascender a Primera.