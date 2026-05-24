¿Cuánto dinero puede ganar el Dépor por su ascenso?
El Deportivo de la Coruña se adelanta en el José Zorrilla y su ascenso está más cerca que nunca
El Deportivo de la Coruña puede volver hoy a la máxima categoría del fútbol español tras 8 años de "travesía en el desierto".
Volver a Primera División no supondría solo un gran premio a nivel deportivo, la gesta del ascenso también iría acompañada de una importante recompensa económica para los blanquiazules.
Con el ascenso del Racing de Santander ya confirmado, el club coruñés quiere ser el siguiente en certificar su presencia en La Liga, para ello deben vencer hoy en Valladolid, 3 puntos que supondrían el ascenso directo.
Premio económico
En base a los datos de la pasada campaña (2024/2025) el campeón de la Liga Hypermotion recibe 15,45 millones de euros, mientras que el segundo clasificado se embolsa 13,64 millones de euros. Por lo tanto, el Dépor en función a su posición en la Liga Hypermotion, recibirá 13,64 o 15,45 millones de euros como recompensa económica.
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