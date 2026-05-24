Duro varapalo para Xabi Alonso con el Chelsea
El club londinense se queda fuera de toda competición europea tras una temporada decepcionante, lo que complica el inicio del técnico vasco
El futuro de Xabi Alonso en el Chelsea FC arranca con un escenario mucho más complicado de lo esperado. El técnico vasco, que recientemente fue anunciado como nuevo entrenador del conjunto londinense, ha recibido un duro golpe incluso antes de sentarse oficialmente en el banquillo ‘blue’: el Chelsea se ha quedado fuera de las competiciones europeas tras cerrar una temporada desastrosa en la Premier League.
La derrota frente al Sunderland terminó de certificar el fracaso del club inglés, incapaz de clasificarse para la Champions League, la Europa League e incluso la Conference League. Un varapalo deportivo y económico que obliga al Chelsea a afrontar una profunda reconstrucción durante el verano.
Pese al contexto, la directiva de Stamford Bridge mantiene plena confianza en Xabi Alonso y le ha firmado un contrato de larga duración con la intención de devolver estabilidad a un proyecto marcado por los continuos cambios de entrenador desde la salida de Roman Abramovich. El español será el quinto técnico del club desde 2022.
Revolución y proyecto que reestructurar
La ausencia de fútbol europeo también podría provocar movimientos importantes en la plantilla. Futbolistas como Enzo Fernández, Cole Palmer o Marc Cucurella aparecen vinculados a posibles salidas, mientras el nuevo cuerpo técnico estudia perfiles más adaptados a la idea futbolística del entrenador tolosarra.
Después de su breve y convulsa etapa en el Real Madrid CF, Xabi Alonso afronta ahora uno de los mayores retos de su carrera: reconstruir a un gigante europeo herido y devolver al Chelsea a la élite del fútbol continental.
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