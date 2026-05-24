El éxtasis de Bordalás en el vestuario tras clasificar a Europa con el Getafe CF

El vestuario azulón fue una auténtica fiesta tras confirmarse la clasificación a la UEFA Conference League. Jugadores y cuerpo técnico se fundieron en abrazos, cánticos y una euforia contenida durante toda la temporada que terminó por estallar en cuanto el objetivo se hizo oficial. El ambiente reflejaba la magnitud del logro: un regreso a Europa que parecía lejano a comienzos de curso.

En el centro de la celebración apareció José Bordalás, completamente desbordado a nivel emocional, muy lejos de su habitual imagen seria en la banda. El técnico alicantino fue uno de los grandes protagonistas de la fiesta, abrazándose con sus jugadores y participando activamente en un momento que marca uno de los hitos más importantes de su etapa en el banquillo azulón.

El equipo certifica así su regreso a competiciones europeas siete años después, tras una temporada en la que llegó incluso a pelear durante varias jornadas por puestos de UEFA Europa League, consolidando una notable regularidad competitiva.

Un estallido emocional que resume una temporada de resistencia

La escena en el vestuario fue el reflejo perfecto de una campaña construida desde la resistencia, la cohesión y la capacidad de competir en escenarios complejos. La celebración tuvo un carácter liberador, con una plantilla consciente del esfuerzo acumulado durante toda la temporada.

GetafeCF

El mérito adquiere aún más valor si se tiene en cuenta el contexto económico del club. Con un valor de plantilla cercano a los 82,5 millones de euros según Transfermarkt, el equipo ha logrado competir de tú a tú con rivales con presupuestos y plantillas sensiblemente superiores, reforzando la dimensión del logro deportivo.

Bordalás ya había vivido momentos de alta carga emocional en etapas anteriores, como su paso por el Valencia CF, donde alcanzó la final de la Copa del Rey en la temporada 2021-22, aunque sin lograr clasificación europea en ese periodo. En esta ocasión, el desenlace sí ha sido distinto: el premio ha sido el billete a competiciones continentales.

José Bordalás tras clasificar para la final / VCF

Un estilo reconocible que ha llevado al éxito

Más allá de la celebración, la temporada se explica desde un modelo de juego muy definido. Tal y como apunta el diario Marca, el conjunto azulón ha sido el equipo con menor posesión media de LaLiga EA Sports, con un 40,1%, apostando por un fútbol directo, ordenado y basado en el bloque bajo.

Ese enfoque, lejos de penalizarle, ha permitido al equipo competir con regularidad ante rivales con mayor dominio del balón, priorizando la eficacia y el control de los momentos del partido.

Intensidad máxima y un equipo al límite competitivo

El equipo también ha destacado por su nivel de agresividad competitiva. Con una media de 15,2 faltas por partido, ha sido el conjunto que más ha interrumpido el juego rival en la competición.

José Bordalás dirigiendo a su equipo desde el banquillo / EFE

A ello se suman las 106 tarjetas amarillas acumuladas durante la temporada, una cifra que refleja su forma de competir al límite en cada acción y su capacidad para llevar los partidos a escenarios incómodos para el rival.

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Un billete a Europa que valida un modelo

La clasificación europea supone la confirmación de una identidad ya asentada. Sin grandes recursos ni dominio del balón, el equipo ha construido su éxito desde la organización, la intensidad y la disciplina táctica. El resultado es un regreso a Europa que premia la consistencia de un proyecto que, con un estilo discutido pero efectivo, vuelve a situarse entre los equipos más competitivos del campeonato.