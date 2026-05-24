Final en Valladolid: El Deportivo de La Coruña asciende a Primera División ocho años después

Ocho años después, el Deportivo de La Coruña vuelve a Primera División. Y lo hizo a lo grande, conquistando el José Zorrilla ante miles de aficionados blanquiazules que se desplazaron hasta Valladolid para vivir una tarde histórica. El héroe fue Nsongo, autor de un doblete decisivo que desató la locura entre una afición que nunca dejó de creer, ni siquiera en los años más duros lejos de la élite. El Deportivo volvió a sentirse gigante.

Emociones desatadas

El pitido final desató lágrimas, abrazos y celebración en una grada convertida por momentos en una pequeña A Coruña. El club herculino pone fin a una travesía de ocho temporadas marcada por descensos, reconstrucción y sufrimiento, pero también por fidelidad y resistencia. El ascenso simboliza el regreso de uno de los históricos del fútbol español al lugar que muchos consideran suyo. El Deportivo está de vuelta en Primera División.