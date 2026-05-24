Última hora: Comunicado del Real Madrid que afecta directamente a Enrique Riquelme

El Real Madrid CF hizo oficial, mediante un comunicado, la validación de la candidatura de Enrique Riquelme para las próximas elecciones a la presidencia del club. La Junta Electoral revisó la documentación presentada y confirmó que el empresario cumple con todos los requisitos necesarios para concurrir a los comicios frente a Florentino Pérez.

La noticia supone un hecho poco habitual dentro de la entidad madridista, ya que el club volverá a vivir unas elecciones con competencia real después de muchos años sin oposición en la presidencia. La aparición de Riquelme introduce un nuevo escenario político en el Real Madrid y añade tensión a un momento especialmente importante para el futuro institucional y deportivo del club.

El proceso electoral llega además en plena planificación de la próxima temporada, con decisiones relevantes todavía pendientes en diferentes áreas de la entidad. La situación podría influir en algunos movimientos estratégicos hasta que quede resuelta definitivamente la presidencia.

Enrique Riquelme, presidente de la empresa Cox Energy, atiende a los medios a su llegada este sábado al estadio Santiago Bernabéu. / J.J.Guillen / EFE

Desde el club quisieron limitarse a informar oficialmente de la validación de la candidatura y de los pasos previstos dentro del calendario electoral. Mientras tanto, tanto Florentino Pérez como Enrique Riquelme preparan ya una campaña que promete generar una gran atención dentro del madridismo.

COMUNICADO OFICIAL DEL REAL MADRID

Reunida la Junta Electoral del Real Madrid Club de Fútbol se relacionan los siguientes acuerdos de la misma:

ASISTEN:

PRESIDENTE D. José Manuel de Carlos Grau

SECRETARIO D. Juan Raúl Castellanos Tarragó

VOCAL D. Lorenzo Álvarez Martín

VOCAL D. Alfredo Revuelta de la Puente

VOCAL D. Luis Alejandro Huerta Calvo

Preside D. José Manuel de Carlos Grau, actuando como secretario D. Juan Raúl Castellanos Tarragó. A tal efecto se hace constar:

Siendo las 17:40 horas del sábado, 23 de mayo, se presenta D. Enrique José Riquelme Vives, socio nº 41.736, como candidato a la presidencia del Real Madrid.

Que presenta a esta Junta Electoral la documentación de la candidatura:

• Escrito de presentación.

• Relación de los miembros que componen la candidatura con la firma y aceptación expresa de todos y cada uno de ellos.

• Programa electoral que se recepciona con sello de entrada fechado a 23 de mayo de 2026.

Que presenta preaval y aval bancario a tenor de lo dispuesto en el artículo 40.B.7 de los Estatutos Sociales del Real Madrid C. F.

Habiéndose examinado detalladamente dicha candidatura, reflejamos un error en un vocal de la Junta Directiva, D. José Olivé Pina, presentándose con un número de socio no actualizado.

Presentada en plazo y reuniendo la misma todos los requisitos exigidos en las vigentes normas electorales y demás disposiciones legales aplicables, esta Junta Electoral adopta por UNANIMIDAD el siguiente acuerdo:

PROCLAMAR VÁLIDA LA CANDIDATURA PRESENTADA POR D. ENRIQUE JOSÉ RIQUELME VIVES, de conformidad con lo que dispone el artículo 40, apartados B) y C) de los vigentes estatutos del club Y TRASLADA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN A LA CITADA CANDIDATURA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELÉCTRONICO APORTADA POR EL REPRESENTANTE DE LA CANDIDATURA.

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Y sin otro asunto que tratar se da por finalizada la reunión, siendo las 15:30 horas del lugar y fechas señalados anteriormente.