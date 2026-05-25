'Bombazo' en Portugal que deja también sin Europa al equipo de Justin de Haas

Ni su próximo equipo, ni el que ha dejado. Ingrato fin de semana para Justin de Haas, nuevo jugador del Valencia CF para las próximas cuatro temporadas desde el mes de julio. El neerlandés esperaba el sábado a que se dieran las carambolas necesarias en LaLiga para estrenarse en Mestalla con competición europea los jueves... y el domingo, a que la final de la Copa de Portugal desembocase en que el Famalicão, su club en los últimos tres años, accediese a la UEFA Conference League como merecido premio a una temporada 25/26 en la que terminó quinto en la liga lusa. Ni una cosa ni otra.

En España, el Valencia ganó, pero las victorias de Getafe y Rayo Vallecano le cerraron las puertas de ese mismo torneo, la Liga Conferencia, al que irá finalmente el rival azulón de José Bordalás. Un día más tarde, en Portugal, la entidad de Vila Nova de Famalicão estaba pendiente de que los pronósticos se cumplieran y que el Sporting levantara el título de Copa y, al estar los 'leones' en Champions vía liga, corriese una plaza, yendo el Braga, cuarto, a la Europa League y el quinto, el Famalicão, a la Conference. Sin embargo, el Sporting falló: el Braga irá a la Connference, el quinto se queda sin nada... y el Torreense, de Segunda división, se paseará por la Liga Europa.

El fútbol portugués deparó anoche una de las grandes sorpresas de la temporada. El modesto SC União Torreense se proclamó campeón de la Copa de Portugal tras derrotar por 2-1 al Sporting CP en la prórroga de la final disputada en Oeiras.

El Torreense hace historia en Portugal

El conjunto de Torres Vedras, ciudad situada al oeste de Lisboa, conquistó el primer gran título de su historia 70 años después de haber perdido la única final copera que había disputado hasta ahora, en 1956 frente al FC Porto.

El Torreense golpeó muy pronto en la final gracias al tanto de Kevin Zohi en el minuto 3. Ya en la segunda mitad, el delantero colombiano Luis Suárez empató para el Sporting CP en el 53', llevando el duelo a la prórroga.

Cuando todo apuntaba a los penaltis, un penalti cometido por el uruguayo Maxi Araújo en el minuto 113 permitió al caboverdiano Stopira marcar el definitivo 2-1 que desató la locura entre los aficionados del Torreense.

Europa League para el campeón… y golpe para el Famalicão

Gracias a este triunfo, el Torreense consiguió el billete para la próxima UEFA Europa League, culminando una temporada que podría ser aún más histórica, ya que el club se jugará el ascenso a la primera portuguesa la próxima semana ante el Casa Pia AC tras el 0-0 de la ida del ‘playoff’.

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Esta épica victoria del Torreense dejó sin ninguna opción europea al Famalicão, que veía cómo la clasificación continental se escapaba de forma inesperada. De esta manera, Justin de Haas llegará a Mestalla el próximo verano, sin premio final en su anterior club, para formar parte de una plantilla que volverá a no competir en Europa, un bucle en València desde marzo de 2020.