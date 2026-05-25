Cara a cara entre Enrique Riquelme y Florentino Pérez

Enrique Riquelme arrancó oficialmente su campaña electoral para la presidencia del Real Madrid CF con un discurso muy crítico hacia la actual gestión del club y anunciando un ambicioso proyecto de futuro.

Durante la inauguración de su sede electoral, situada frente al Santiago Bernabéu, Riquelme aseguró que este miércoles presentará “el mayor proyecto transformacional en 120 años” para el socio madridista. El empresario insistió en que su candidatura busca modernizar el club y devolver protagonismo a los socios dentro de la institución.

Además, lanzó varios mensajes dirigidos a la actual directiva encabezada por Florentino Pérez, a quien le pide un debate. Aunque reconoció el legado deportivo del presidente blanco, criticó algunos aspectos de la reforma del Bernabéu y la falta de beneficios para los socios tras una inversión multimillonaria en el estadio.

Enrique Riquelme, consejero delegado de Cox Energy y candidato a la presidencia del Real Madrid, en su sede electoral. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Riquelme también reclamó un debate público entre candidatos y defendió la necesidad de abrir una nueva etapa más participativa dentro del club. En el plano deportivo, aseguró que dispone de un proyecto “potente e ilusionante” para devolver al Real Madrid a la máxima competitividad y prometió ir desvelando más detalles durante los próximos días de campaña.

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