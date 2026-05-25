A la desesperada: Los fichajes que 'promete' Florentino Pérez para aferrarse a la presidencia del Real Madrid

En los despachos del Real Madrid ya se empieza a dibujar el proyecto de la próxima temporada. Con Florentino Pérez pendiente todavía del proceso electoral, en Valdebebas ya circulan numerosos nombres para reforzar una plantilla que necesita una reconstrucción importante tras un año muy por debajo de las expectativas.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / EFE

En el banquillo, el gran favorito sigue siendo José Mourinho. El técnico portugués aparece como la opción que más consenso genera dentro del madridismo, aunque algunos sectores todavía sueñan con la posibilidad, mucho más complicada, de convencer a Jürgen Klopp para liderar una nueva etapa en el Santiago Bernabéu. La decisión definitiva, eso sí, podría retrasarse hasta después de las elecciones presidenciales previstas para principios de junio.

Mientras tanto, la dirección deportiva trabaja en varios frentes para reforzar el equipo. Jugadores como Rodri, Enzo Fernández, Dumfries, Gvardiol o Schlotterbeck llevan semanas relacionados con el conjunto blanco, en una clara señal de que el club busca apuntalar tanto el centro del campo como la defensa. Incluso el nombre de Erling Haaland continúa apareciendo sobre la mesa como el gran sueño galáctico para el ataque madridista.

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Rumores al alza

Las especulaciones no dejan de crecer y cualquier movimiento genera expectación. La presencia de Mourinho en la final de la Copa de Alemania, por ejemplo, provocó rumores sobre un posible seguimiento a Michael Olise, una de las grandes sensaciones ofensivas del fútbol europeo.