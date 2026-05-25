El dominio español conquista Europa: los técnicos nacionales marcan el rumbo del fútbol continental

El fútbol español continúa ampliando su influencia en Europa, pero esta vez lejos del césped y desde la pizarra. Los entrenadores nacionales se han convertido en los grandes protagonistas de las principales ligas continentales, liderando proyectos ganadores, transformando clubes históricos y consolidando una identidad táctica que vuelve a situar a España como referencia mundial. Desde Inglaterra hasta Italia, pasando por Francia, el sello español domina los banquillos con una generación de técnicos capaz de competir por todos los títulos y de transformar entidades que hace apenas unos años atravesaban profundas crisis deportivas.

La figura de Luis Enrique simboliza a la perfección esta nueva era. El técnico asturiano ha conseguido devolver al Paris Saint-Germain a la élite continental, asentando un proyecto que antes de su llegada vivía instalado en la incertidumbre deportiva. Tras conquistar un histórico triplete la pasada temporada, el entrenador español volvió a llevar al conjunto parisino a una final de UEFA Champions League, demostrando que el éxito europeo no depende únicamente de las estrellas, sino de una estructura táctica sólida y de una identidad reconocible. Su PSG se ha convertido en un equipo competitivo, equilibrado y con personalidad propia.

Luis Enrique, celebrando el pase a la final / EFE

Guardiola y el legado eterno del técnico español en Inglaterra

Si hay un nombre que explica la revolución del entrenador español en Europa ese es Pep Guardiola. El técnico catalán ha construido en el Manchester City un legado prácticamente irrepetible, transformando al club inglés en una potencia histórica y redefiniendo el fútbol moderno desde la posesión, la presión y el control absoluto del juego. Durante la última década, Guardiola no solo ha acumulado títulos nacionales e internacionales, sino que también ha influido directamente en toda una generación de entrenadores europeos que han adoptado conceptos nacidos en el fútbol español.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, saluda a la afición del club. / Martin Rickett/PA Wire/dpa

En Inglaterra, además de Guardiola, la influencia española sigue creciendo con fuerza. Mikel Arteta ha logrado reconstruir un Arsenal que se encontraba a la deriva deportiva y económica cuando aterrizó en Londres en la temporada 2019/20. El técnico vasco heredó un club sin estabilidad, con fichajes multimillonarios alejados de cualquier planificación coherente y sin capacidad real para competir por grandes objetivos. Con paciencia y una idea futbolística definida, Arteta ha levantado un proyecto competitivo que vuelve a colocar al Arsenal entre los gigantes europeos y en la lucha permanente por la Premier League y la Champions League.

Arteta, entrenador del Arsenal / EFE

También sobresale el extraordinario trabajo de Andoni Iraola en el Bournemouth. El técnico de Usurbil ha cerrado su etapa en Inglaterra dejando una huella imborrable tras clasificar por primera vez en la historia al club para competición europea. Su fútbol ofensivo, valiente y dinámico ha convertido al Bournemouth en una de las grandes revelaciones del continente. Iraola, que ya había firmado campañas memorables con el Rayo Vallecano, confirma así su crecimiento como uno de los entrenadores más cotizados del panorama internacional.

Italia y España: la nueva conexión táctica del continente

La presencia española también se ha expandido con fuerza en Italia. Cesc Fàbregas ha protagonizado una de las historias más sorprendentes del fútbol europeo reciente al frente del Como. Desde su llegada al club, el técnico catalán ha liderado un crecimiento meteórico que comenzó con el ascenso a la Serie A y culminó con una histórica clasificación para la UEFA Champions League, la primera en la historia de la entidad. Acompañado de una importante inversión económica, Fàbregas ha sabido construir un proyecto moderno y competitivo, potenciando además el talento joven de futbolistas como Nico Paz y dotando al equipo de una identidad reconocible.

El entrenador del Como Cesc Fàbregas en foto de archivo. / MATTEO BAZZI / EFE

Mientras tanto, Marcelino García Toral continúa demostrando su enorme regularidad en la élite. El entrenador asturiano ha clasificado por segunda temporada consecutiva al Villarreal para la Champions League, consolidando al conjunto castellonense entre los equipos más competitivos de España. El técnico logró además cerrar una campaña espectacular dejando al submarino amarillo en posiciones de privilegio tras firmar actuaciones de enorme autoridad ante rivales directos.

El Villarrealy Marcelino García Toral han anunciado este lunes que el técnico no continuará al frente del equipo la próxima temporada. / Manolo Nebot

Otro de los nombres propios del curso es José Bordalás. El entrenador alicantino volvió a maximizar el rendimiento del Getafe gracias a su reconocible modelo competitivo y a una estructura táctica extremadamente sólida. Con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, el conjunto azulón logró regresar a competiciones europeas siete años después, firmando además una temporada de enorme regularidad en la que incluso llegó a pelear durante varias jornadas por puestos de UEFA Europa League.

GetafeCF

Emery e Iñigo Pérez confirman el auge de la escuela española

Unai Emery sigue agrandando una trayectoria legendaria en el fútbol europeo. El técnico vasco volvió a llevar al Aston Villa a la élite continental tras conquistar un nuevo título europeo, el quinto de su carrera, además de sumar el segundo trofeo internacional de la historia del club inglés. Emery ha conseguido devolver al Aston Villa un prestigio perdido durante décadas y consolidarlo como uno de los proyectos más sólidos de la Premier League.

A esta generación también se suma el espectacular crecimiento de Iñigo Pérez. El entrenador del Rayo Vallecano ha firmado una campaña histórica al clasificar al conjunto madrileño para competición europea y alcanzar por primera vez una final continental. El técnico navarro ha conseguido competir al máximo nivel mientras mantenía al equipo alejado de la zona de descenso, gestionando con éxito la exigencia de combinar competición doméstica y escenario internacional. Su irrupción confirma que la nueva generación de entrenadores españoles continúa preparada para mantener el dominio táctico nacional durante los próximos años.

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El éxito colectivo de todos estos técnicos refleja una realidad incontestable: el entrenador español sigue marcando el camino del fútbol europeo. La capacidad táctica, la adaptación a diferentes contextos competitivos y la gestión moderna de los proyectos han convertido a los banquillos españoles en la principal referencia internacional. Europa ya no solo habla español sobre el césped; también piensa en español desde las áreas técnicas.