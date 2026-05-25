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De la Fuente no mira la procedencia de ningún jugador

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ha salido al paso de las preguntas sobre la configuración de la lista de convocados para la Copa del Mundo, desmarcándose de cualquier debate sobre la representatividad de los clubes en el combinado nacional. El técnico riojano ha querido zanjar las dudas asegurando que su criterio se basa exclusivamente en el rendimiento y en las necesidades del equipo, independientemente del club de origen de los futbolistas. "Yo, afortunadamente, soy seleccionador nacional. Yo no miro la procedencia de ningún jugador, creo que también lo he contado en diferentes ocasiones", ha afirmado con rotundidad durante su comparecencia de prensa. De la Fuente ha insistido en que su enfoque está plenamente centrado en el bloque colectivo: "Yo únicamente miro si el jugador tiene la posibilidad de jugar con nosotros. Yo para mí son jugadores de la selección española, del equipo de la selección española. No miro si viene de un equipo o de otro".