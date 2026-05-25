La lista de España para el Mundial: sin Espí, sin Moleiro y... ¡con Javi Guerra como meritorio!

Tenemos lista. Luis de la Fuente ha hecho pública este lunes la lista de 26 internacionales que representarán a la selección española en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

La Comunidad Valenciana tendrá representación en la Copa del Mundo con la presencia de los valencianos Ferran Torres (Foios) y Alejandro Grimaldo (La Pobla de Vallbona). Se quedan fuera Carlos Soler, Cristhian Mosquera y Pablo Fornals,

A nivel de clubes, el Villarreal CF y el Levante UD no tendrán el merecido premio Mundial con Alberto Moleiro y Carlos Espí a pesar de sus méritos. Quien sí se hace un hueco es el exjugador del Levante ahora en las filas del Atlético de Madrid Marc Pubill.

El Valencia CF, por su parte, no tendrá ningún representante en la lista mundialista de 26. El único que se ha hecho hueco es Javi Guerra en la lista B de jugadores de apoyo que entrenarán desde el 30 de mayo hasta el 4 de junio, fecha del primer amistoso de preparación.

Los 26 elegidos son los siguientes:

Porteros: Unai Simón, David Raya y Joan García

Defensas: Marcos Llorente, Pedro Porro, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Pubill y Eric García

Centrocampistas: Rodri Hernández, Zubimendi, Pedri, Fabián, Mikel Merino, Gavi y Álex Baena.

Delanteros: Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Yeremi Pino, Borja Iglesias y Víctor Muñoz.

Los meritorios

El seleccionador también ha ofrecido la lista B de jugadores de apoyo que entrenarán con el combinado nacional hasta el partido amistoso contra Irak, que se jugará en el Estadio de Riazor en A Coruña el día 4 de junio. Sustituirán a los todavía lesionados de la lista de 26 y a los internacionales españoles que disputan la final de la Champions entre el Arsenal y el PSG.

Son los siguentes: Marc Bernal (Barcelona), Javi Rodriguez (Celta), Jesús Rodríguez (Como), Leo Román (Mallorca), Gonzalo (Real Madrid), Sergio Gómez, Jon Martín y Turrientes (Real Sociedad) y Javi Guerra (Valencia).

Las fechas

Tras la primera prueba contra Irak del 4 de junio, España disputará un segundo compromiso amistoso contra Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México) el día 8 de junio. El debut de la Selección en el Mundial tendrá lugar el lunes 15 ante Cabo Verde en Atlanta.

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España está encuadrada en el Grupo H y se medirá en la primera fase, además de los 'tiburones azules', contra Arabia Saudí (21 de junio) y Uruguay (27 de juio). La concentración de la selección española para el Mundial 2026 arrancará este sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.