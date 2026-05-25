Los olvidados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026
El seleccionador ha anunciado este lunes la lista de convocados para España, dejándose algunos jugadores en forma
España ya tiene plantilla para intentar el asalto a su segunda estrella. El Mundial 2026 espera su inicio en cosa de tres semanas y poco a poco todas las selecciones van cerrando sus listas definitivas. El caso de Luis de la Fuente ha venido cargado de algo más de suspense de lo deseado, ya que las lesiones se han cebado con muchos de los habituales estos meses.
Nunca llueve a gusto de todos y cada aficionado tiene sus favoritos, pero el que manda es el seleccionador y estén quiénes estén, España será otra seria candidata a ganar el mundial.
Los 26 elegidos son los siguientes:
Porteros: Unai Simón, David Raya y Joan García.
Defensas: Llorente, Porro, Cucurella, Grimaldo, Cubarsí, Laporte, Pubill y Eric García.
Centrocampistas: Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabian, Mikel Merino, Gavi y Baena.
Delanteros: Ferran, Oyarzabal, Lamine Yamal, Nico Williams, Olmo, Yéremy Pino, Borja Iglesias y Víctor Muñoz.
De todas formas, existen una serie de jugadores que acompañarán a los 26 elegidos en su preparación hasta el día 4 de junio. Entre ellos destaca el valencianista Javi Guerra, quien cuajó un gran final de temporada con los de Corberán.
- Bernal (Barça)
- Javi Rodríguez (Celta)
- Jesús Rodríguez (Como)
- Leo Román (Mallorca)
- Gonzalo (Real Madrid)
- Sergio Gómez (Real Sociedad)
- Jon Martín (Real Sociedad)
- Turrientes (Real Sociedad)
- Javi Guerra (Valencia CF)
Los olvidados de Luis de la Fuente
Con mayor o menor sorpresa, se han quedado fuera de la lista jugadores como Remiro, Mosquera, Le Normand, Vivian, Huijsen, Carvajal, Pau Torres, Mingueza, Moleiro, Fornals, Aleix García, Asensio, Carlos Espí, Morata, De Frutos o Toni Martínez.
España debuta el 15 de junio ante Cabo Verde
El debut de la Selección en el Mundial tendrá lugar el lunes 15 ante Cabo Verde en Atlanta. Cabe recordar que España está encuadrada en el Grupo H y se medirá en la primera fase, además de los 'tiburones azules', contra Arabia Saudí y Uruguay.
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