Mazazo histórico en el Santiago Bernabéu: Luis de la Fuente se 'carga' al Real Madrid
La ausencia de Dean Huijsen y otros jugadores culmina una convocatoria sin representación madridista, reflejando un cambio de ciclo en la Selección Española
La lista definitiva de Luis de la Fuente para el Mundial de 2026 ha dejado una imagen inédita en la historia del fútbol español: por primera vez, la Selección acudirá a una Copa del Mundo sin ningún jugador del Real Madrid CF. La ausencia de Dean Huijsen, uno de los últimos candidatos blancos con opciones reales de entrar en la convocatoria, terminó de confirmar un hecho histórico que refleja el delicado momento deportivo del conjunto madridista.
Huijsen parecía haberse ganado un sitio fijo en la defensa de España después de irrumpir con fuerza en la Nations League y consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol europeo. Sin embargo, su rendimiento fue perdiendo fuerza durante la temporada y De la Fuente acabó apostando por otros perfiles como Eric García o Marc Pubill.
La ausencia del central no es un caso aislado. Dani Carvajal quedó fuera por sus problemas físicos, mientras que futbolistas como Fran García, Álvaro Carreras o Gonzalo tampoco convencieron al seleccionador. El resultado es una convocatoria sin representación madridista, algo nunca visto en los 16 Mundiales anteriores disputados por España.
Inaudito en la historia de los Mundiales
El dato simboliza también el cambio de ciclo en la Selección. Durante décadas, el Real Madrid fue una de las grandes bases de La Roja, especialmente en etapas históricas como Sudáfrica 2010 o Rusia 2018. Ahora, la columna vertebral del equipo nacional gira hacia otros clubes y nuevos talentos, con una presencia especialmente dominante del FC Barcelona.
Luis de la Fuente evitó entrar en debates sobre clubes y defendió que sus decisiones responden únicamente al rendimiento y al momento competitivo de cada jugador. Pero la fotografía final deja una conclusión contundente: el Mundial de 2026 marcará la primera gran cita internacional de España sin un solo futbolista del Real Madrid en la convocatoria.
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