¡Alerta Messi! Se retira lesionado a puertas del Mundial 2026
Quien fuera mejor jugador del mundo y líder de Argentina, tuvo que retirarse a los vestuarios pasado el minuto 70 tras dañarse al lanzar una falta
El delantero argentino Leo Messi hizo saltar las alarmas de toda Argentina después de tener que retirarse en el tramo final del partido de su equipo, el Inter Miami, ante el Philadelphia Union, por unas molestias musculares, un percance con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a pocos días de comenzar.
Tras haber dado dos asistencias y con 4-4 en el marcador (terminaron ganando 6-4), el de Rosario se tocó la pierna tras lanzar una falta y fue inmediatamente sustituido por Matteo Silvetti, dirigiéndose además directamente a los vestuarios.
"No tenemos información sobre una lesión. Estaba cansado y el campo estaba pesado, ante la duda uno lo que siempre hace es tratar de que no arriesgue. Tampoco hablé con él", explicó el entrenador del Inter, Ángel Guillermo Hoyos, en un mensaje más tranquilizador.
Scaloni, todavía sin lista de Argentina
El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, todavía no ha facilitado su lista definitiva de 26 futbolistas para la defensa del título, pero todo hace indicar que Messi, que no ha acabado de dejar claro si estaría dispuesto a jugar su sexta Copa del Mundo a punto de cumplir 39 años. La Albiceleste debuta en el torneo el 16 de junio ante Argelia.
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