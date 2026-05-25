¿Nuevo equipo para Gattuso? Un histórico de Italia está al acecho

La vida da muchas vueltas y en el mundo del fútbol todavía más. Sin embargo este caso es todavía más llamativo ya que es una apuesta por un entrenador que recientemente ha ido acumulando más decepciones que éxitos. Se trata de Gennarro Gattuso. El ex del Valencia CF se encuentra en paro desde que en marzo renunciara al banquillo de la selección italiana tras quedarse fuera del Mundial por tercera edición consecutiva. No obstante parece que Gattuso puede volver a dirigir un equipo más pronto que tarde.

Pese a todo en Italia Gattuso sigue teniendo un buen cartel. El campeón del mundo de 2006 ha tenido sus mejores resultados en su país, puesto que las experiencias lejos de la Serie A no han sido lo exitosas que esperaba. Como seleccionador italiano, Gattuso dirigió ocho partidos de los cuales ganó seis y perdió dos. Solo un par de derrotas que significaron la eliminación de Italia de la Copa del Mundo, la última, en la final del playoff de la repesca contra Bosnia Herzegovina (4-1).

Ahora Gattuso aspira a volver a un banquillo. De hecho según Fabrizio Romano esto puede darse en los próximos días. El periodista especializado en mercado de fichajes asegura que la Lazio piensa en Gattuso como sustituto de Maurizio Sarri. El conjunto romano ha finalizado la temporada en la novena posición de la Serie A. Eso sí los de Sarri llegaron a la final de la Coppa d'Italia, donde cayeron en la final contra el Inter (0-2).

Gattuso continúa buscando el éxito en los banquillos

No termina de encontrar su sitio Gennaro Gattuso. El entrenador italiano, de 47 años, es una muestra andante de carácter y eso no siempre casa bien con todos los vestuarios. De hecho, sólo ha logrado superar los 80 encuentros en sus experiencias italianas en Pisa, Milan y Napoli. Desde entonces, tanto Valencia CF como Marsella fueron proyectos polémicos que ni empezaron ni terminaron bien, siendo destituido antes de tiempo más por la forma que por el fondo.

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Con todo esto, Gattuso decidió dar un paso atrás y marcharse a una liga menor en busca de menor fortuna. El verano pasado firmó por el Hajduk Split croata, uno de los históricos del país. El equipo, con jugadores como Rakitic o Livaja como líderes, terminó tercero en un torneo en el que luchó por la liga hasta la última jornada. 63 puntos logrados por los 65 de Dinamo de Zagreb y un Rijeka que logró llevarse el título y fue destituido.