Bombazo en el fútbol español: ¡El Barça pierde a su estrella!
Tras 14 temporadas y 30 títulos, Alexia Putellas se marcha del club culé, dejando un legado de récords y dos Balones de Oro
La salida de Alexia Putellas del FC Barcelona pone fin a una de las etapas más exitosas de la historia del fútbol femenino español. La capitana azulgrana se despide después de catorce temporadas en las que disputó más de 500 partidos oficiales y superó los 230 goles con la camiseta culé.
Durante su trayectoria conquistó 30 títulos: 10 Ligas, 9 Copas de la Reina, 4 Champions League y 4 Supercopas de España, además de convertirse en una de las grandes referentes internacionales del club. Su impacto también se reflejó en los premios individuales, con dos Balones de Oro consecutivos en 2021 y 2022, algo nunca antes logrado por una futbolista española.
Líder hasta el último día
En su última temporada volvió a demostrar su importancia dentro del equipo. Disputó 42 encuentros, marcó 21 goles y repartió 13 asistencias, siendo además elegida mejor jugadora de la Champions League 2025-26 tras firmar siete tantos y siete pases de gol en la competición europea.
Más allá de los números, Alexia deja una huella histórica en el Barça. Fue el rostro visible del crecimiento del fútbol femenino en España y una líder fundamental en la transformación del conjunto azulgrana en una potencia mundial. Su adiós cierra una era irrepetible en Barcelona.
- ¿Cómo habría quedado la clasificación de LaLiga si no existiera el VAR?
- El Valencia se mueve por Andrés García para reconstruir su lateral derecho
- La lista de España para el Mundial: sin Espí, sin Moleiro y... ¡con Javi Guerra como meritorio!
- Los planes de Dani Parejo para la próxima temporada 26/27
- A la desesperada: Los fichajes que 'promete' Florentino Pérez para aferrarse a la presidencia del Real Madrid
- Awa Fam debuta con victoria en la WNBA: baile, partidazo y números de récord
- El enigmático mensaje de José Copete sobre su lesión
- Emery homenajea a Guardiola con un regalo en su despedida del Etihad: “Es el único genio del fútbol”