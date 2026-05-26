Bombazo en el fútbol español: ¡El Barça pierde a su estrella!

La salida de Alexia Putellas del FC Barcelona pone fin a una de las etapas más exitosas de la historia del fútbol femenino español. La capitana azulgrana se despide después de catorce temporadas en las que disputó más de 500 partidos oficiales y superó los 230 goles con la camiseta culé.

Durante su trayectoria conquistó 30 títulos: 10 Ligas, 9 Copas de la Reina, 4 Champions League y 4 Supercopas de España, además de convertirse en una de las grandes referentes internacionales del club. Su impacto también se reflejó en los premios individuales, con dos Balones de Oro consecutivos en 2021 y 2022, algo nunca antes logrado por una futbolista española.

Líder hasta el último día

En su última temporada volvió a demostrar su importancia dentro del equipo. Disputó 42 encuentros, marcó 21 goles y repartió 13 asistencias, siendo además elegida mejor jugadora de la Champions League 2025-26 tras firmar siete tantos y siete pases de gol en la competición europea.

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Más allá de los números, Alexia deja una huella histórica en el Barça. Fue el rostro visible del crecimiento del fútbol femenino en España y una líder fundamental en la transformación del conjunto azulgrana en una potencia mundial. Su adiós cierra una era irrepetible en Barcelona.