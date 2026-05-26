El CF La Nucía jugará con el Levante “B” en la 2ª ronda del play-off

Este domingo 31 de mayo el C.F. La Nucía se enfrentará al Levante “B” en la segunda ronda del Playoff de Ascenso a Segunda Federación. El club nuciero eliminó el domingo 24 de mayo al Atlético Saguntino en la primera eliminatoria (3-2) a pesar de perder 1-0 en el Nou Camp de Morvedre. En los próximos días el CF La Nucía anunciará horario y venta de entradas para este “decisivo” partido del play-off de ascenso.

La Nucía supera al Saguntino y se clasifica para la final autonómica

La Nucía ya está en la segunda eliminatoria, de ida y vuelta, de los play-offs de ascenso a 2ª RFEF, que disputará ante el Levante U.D “B” que eliminó al Villarreal CF “C”. El partido de “ida” de esta eliminatoria ante el filial granota se jugará este domingo en La Nucía y la vuelta en “tierras valencianas” el primer fin de semana de junio.

Recordemos que para subir a 2ª RFEF se deben superar tres eliminatorias, por lo que este play-off contra el Levante “B” no será “definitivo” para lograr el ascenso.

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Ambos equipos estaban en el mismo grupo VI de 3ª RFEF, por lo que se enfrentaron durante la temporada en dos ocasiones. En la primera vuelta el Levante “B” y el CF La Nucía empataron 2-2 en Buñol y en la segunda vuelta el CF La Nucía derrotó 3-1 al Levante “B” en el Estadi Olímpic. El tercer duelo entre estos dos equipos será el próximo domingo en el partido de ida de la segunda eliminatorias de los playoff de ascenso a 2ª RFEF.