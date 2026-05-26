El Getafe 'ata' al sustituto de José Bordalás

El futuro de José Bordalás sigue siendo la gran incógnita del verano en el Getafe y es el gran asunto a resolver para empezar la planificación de la próxima temporada. En el club azulón mantienen la esperanza de convencer al técnico alicantino para que continúe liderando el proyecto después de otra temporada competitiva, pero al mismo tiempo Ángel Torres ya trabaja en un plan alternativo por si finalmente decide cerrar su etapa en el Coliseum, consciente del desgaste que ha habido.

La intención de la entidad madrileña pasa por intentar retener a Bordalás, una figura convertida en símbolo del club y recientemente homenajeada por la ciudad de Getafe. Sin embargo, las dudas del entrenador respecto al rumbo deportivo y el interés de otros equipos han obligado a la dirección deportiva a moverse con rapidez para no quedarse sin margen de reacción en pleno mercado. La clasificación para Europa es la gran baza que tienen los madrileños para convencerle de seguir en un año en el que de no haberse metido en Conference hubiera sido imposible siquiera plantear la continuidad del entrenador.

La apuesta es Celestini

En ese escenario aparece con fuerza el nombre de Fabio Celestini. El técnico suizo ya tendría encaminado un acuerdo con el Getafe para hacerse cargo del banquillo si se confirma la salida de Bordalás según ha avanzado el diario Marca. Las conversaciones entre ambas partes avanzaron en los últimos días y el club considera que su perfil encaja con la idea de continuidad competitiva que busca mantener en Primera División.

José Bordalás y Eder Sarabia se saludan antes del encuentro entre Elche y Getafe de la primera vuelta / LOF

Celestini, de 50 años, conoce perfectamente la casa azulona. Como futbolista dejó huella en el Getafe tras disputar más de un centenar de encuentros y convertirse en una pieza importante durante una de las etapas de crecimiento del club. En los banquillos ha dirigido a equipos como Basilea, Sion, Lucerna o CSKA de Moscú, experiencia que le ha colocado ahora en el radar del conjunto madrileño y que le tienen preparado para dar el salto a una liga más competitiva.

En manos de Bordalás

Mientras tanto, la decisión definitiva sigue en manos de Bordalás. El entrenador mantiene previsto reunirse con la directiva en los próximos días para analizar el proyecto deportivo y aclarar su continuidad. En el Coliseum son conscientes de que perderían a una de las figuras más influyentes de su historia reciente, pero tampoco quieren que una posible salida les sorprenda sin respuesta preparada.

La situación refleja el delicado equilibrio que vive actualmente el Getafe: intentar prolongar la era Bordalás mientras deja cerrado un relevo que permita evitar sobresaltos si finalmente llega el cambio de ciclo.