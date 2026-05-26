Marcelino habla de una hipotética vuelta al Valencia

Este martes Marcelino García Toral concedía una entrevista en Á Punt, en la que abordó varios temas interesantes, centrados principalmente en su incierto futuro en los banquillos. "Tenemos ofertas, pero las que nos han llegado no son lo suficientemente convincentes para iniciar una negociación", aseguró el técnico.

El entrenador asturiano repasó sus posibles destinos: desde una aventura en la Premier League o el sueño de la selección española, hasta una posible vuelta al Valencia CF. Marcelino no ofreció ninguna certeza, pero si dejó abiertas varias incógnitas y apuntó a los destinos que más le seducen.

Marcelino García Toral se ganó el corazón del valencianismo. / F . CALABUIG

¿Volverá al Valencia?

Al ser preguntado sobre una posible vuelta al conjunto ché, Marcelino fue muy claro: "Ojalá en un futuro si se dan las circunstancias podamos unir nuestros caminos, la verdad que ahora mismo lo veo bastante difícil".

No es ningún secreto que la afición ché guarda un exquisito recuerdo del entrenador asturiano, el propio Marcelino lo confirma para los micrófonos de Á Punt: "En Valencia sé que la gente me quiere mucho, porque así me lo demuestra cada día que estoy en la calle", declaraba Marcelino.

¿Que destinos le atraen?

Marcelino García Toral ha señalado 2 destinos donde le gustaría entrenar antes de acabar su etapa en los banquillos, el primero es la Premier League, "antes de retirarme sí que me gustaría tener una experiencia en la Premier", afirma Marcelino. Aunque admite que quizás es una pequeña barrera el idioma. "De inglés voy peor que Unai" , bromeó el asturiano, que no dejaba pasar la oportunidad de felicitar a Emery por ganar la Europa League con el Aston Villa.

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El segundo destino está alejado del fútbol de clubes. "Para mí sería un gran orgullo y una satisfacción inmensa poder ser seleccionador de mi país", declara Marcelino. Pero el asturiano es consciente de que a corto plazo obtener esa plaza es muy complicado y reivindica la figura de Luis de la Fuente. "Es evidente que tenemos uno muy bueno, que está logrando unos grandísimos resultados y que desde aquí yo por supuesto le deseo todo lo mejor".