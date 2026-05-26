Mourinho le manda deberes a Florentino Pérez: Los fichajes que le exige al presidente del Real Madrid
El técnico portugués prioriza la llegada de centrales, un lateral derecho y un mediocentro defensivo para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada
José Mourinho ya ha trasladado al Real Madrid cuáles considera que son las prioridades para reconstruir la plantilla de cara a la próxima temporada. El técnico portugués, que sigue pendiente de que se resuelva el proceso electoral del club, quiere una renovación centrada principalmente en la defensa y el centro del campo.
Según la información emitida por AS, el entrenador entiende que el equipo necesita reforzar el eje de la zaga con uno o incluso dos centrales, además de incorporar un lateral derecho de garantías. También contempla la llegada de un lateral izquierdo si finalmente salen jugadores como Fran García.
En la medular es donde Mourinho considera que existe una de las mayores carencias. El portugués habría pedido un mediocentro defensivo que aumente la competencia de Aurélien Tchouaméni y otro futbolista con capacidad creativa, capaz de dar pausa y dirigir el juego, un perfil que cree inexistente en la actual plantilla madridista.
Perfiles definidos
Por ahora no ha solicitado nombres concretos, sino perfiles específicos para equilibrar un equipo que ha mostrado debilidades en varias zonas del campo durante la temporada. La dirección deportiva comparte parte del diagnóstico, aunque cualquier incorporación dependerá antes de las posibles salidas. Futbolistas como Dani Ceballos, Eduardo Camavinga o incluso la continuidad de Antonio Rüdiger siguen generando incertidumbre.
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