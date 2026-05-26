Nuevo entrenador para Osasuna

Osasuna se salvó por los pelos. El cuadro rojillo cuajó una buena temporada en la que estuvo cerca de meterse en Europa hasta que llegó un pésimo tramo final de curso en el que se perdieron los últimos 5 encuentros de LaLiga. Con un juego entretenido y basado en la velocidad por las bandas, muchos jugadores terminaron mostrando su peor cara a la par que Alessio Lisci no encontraba la fórmula para recuperar su esencia. La lesión de Víctor Muñoz y los bajones de piezas clave como Sergio Herrera y Rubén García fueron determinantes para el desenlace.

Con todo esto, la parte de la afición menos paciente no dudó en pedir la marcha del extécnico del Levante UD, que una vez terminada la temporada fue notificada. Tenía dos años de contrato, pero una cláusula por la que los rojillos podían darle salida prematura a final de temporada. Y así ha sido. Ahora llega el momento de reconstruir Osasuna con Braulio Vázquez a la cabeza.

Son varias las operaciones que tendrá que realizar el director deportivo en los dos próximos meses, siendo la llegada de un nuevo entrenador la más importante. Dejando de lado las más que posibles salidas de Boyomo y Víctor Muñoz, además de la no renovación de Galán, toda planificación debe pasar por el acuerdo entre el banquillo y la dirección deportiva. Con todo esto, un nombre sobresale por encima del resto: Imanol Alguacil.

Imanol Alguacil durante el Real Sociedad - Villarreal CF / EFE

Imanol, el favorito

Cerca de cumplir 55 años, el entrenador de Orio se encuentra sin equipo después de fracasar en el Al-Shabab, donde permaneció hasta el mes de febrero en un medio año para olvidar. De todas formas, las cualidades y el cartel de Imanol está intacto tras su gran trabajo al frente de la Real Sociedad, con quien ganó una Copa del Rey y logró destacar por apostar por jugadores de Zubieta, así como saber combinar veteranos contrastados con jóvenes prometedores.

Precisamente ese perfil es el que interesa a un Osasuna que tiene en Tajonar a una de las mejores canteras de España y que saben que con un preparador que tira del filial, es más fácil creer en el proyecto. En cualquier caso, Imanol no es la única opción de Braulio, que tiene en la recámara a Jagoba Arrasate, tal y como indica Matteo Moretto.

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EFE

Arrasate, de buen recuerdo

El preparador logró ascender a Osasuna y clasificarlo para la Conference League, pero terminó marchándose de El Sadar tras seis temporadas con más aciertos que errores y un buen calado en cierto sector de la afición osasunista, que guarda buen recuerdo de él. Arrasate también se encuentra sin equipo tras ser despedido de un Mallorca que mejoró sin él, pero terminó descendiendo en la última jornada.