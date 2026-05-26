¿Cómo es La Pobla de Vallbona, el pueblo donde nació el mundialista Alejandro Grimaldo?

Alejandro Grimaldo vuelve a llamar a la puerta de la Selección española. El lateral izquierdo valenciano se ha consolidado como uno de los jugadores más fiables del Bayer Leverkusen y su rendimiento en la Bundesliga le ha permitido entrar en la lista definitiva de Luis de la Fuente. Después de varias temporadas a gran nivel en Alemania, el defensa atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se ha convertido en un perfil muy valioso para España gracias a su capacidad ofensiva, su precisión en el balón parado y su enorme recorrido por banda.

Grimaldo ha firmado otra campaña notable con el conjunto alemán. Durante la última temporada volvió a ofrecer cifras impropias de un lateral: goles, asistencias y una influencia constante en ataque. Su capacidad para llegar a línea de fondo, generar superioridades y aparecer en acciones decisivas le ha convertido en una de las piezas más importantes del Bayer Leverkusen. Además, mantiene un excelente nivel táctico y una gran fiabilidad en salida de balón, dos aspectos que encajan perfectamente en la idea futbolística de Luis de la Fuente.

A sus 30 años, el futbolista valenciano vive plenamente consolidado en la élite europea. Formado en la cantera del FC Barcelona y después de triunfar también en el Benfica, Grimaldo ha encontrado en Alemania la madurez definitiva. Pero mucho antes de jugar en grandes estadios europeos, el internacional español dio sus primeras patadas a un balón en La Pobla de Vallbona, el municipio valenciano donde nació y creció.

A 20 kilómetros de la capital

Situada en la comarca del Camp de Túria, a poco más de 20 kilómetros de Valencia capital, La Pobla de Vallbona es una de las localidades que más ha crecido del área metropolitana durante las últimas décadas. El municipio combina el ambiente tradicional valenciano con numerosas zonas residenciales modernas y una amplia oferta de servicios. Su cercanía con Valencia y su buena conexión por carretera han convertido la localidad en uno de los puntos más atractivos para familias que buscan tranquilidad sin alejarse demasiado de la ciudad.

Cerca de 30.000 habitantes

Actualmente, La Pobla de Vallbona supera ya los 27.700 habitantes, según los últimos registros demográficos, una cifra que refleja el importante crecimiento poblacional experimentado en los últimos años. El término municipal cuenta con una extensión aproximada de 33 kilómetros cuadrados y se encuentra conectado con Valencia tanto por la autovía CV-35 como por la línea 1 de Metrovalencia.

Marcado carácter local y entorno agrícola

El municipio destaca especialmente por su calidad de vida. A diferencia de otras localidades dormitorio del entorno de Valencia, La Pobla de Vallbona mantiene todavía un fuerte carácter de pueblo, con plazas, comercio local y una intensa vida vecinal. Sus calles mezclan viviendas tradicionales con urbanizaciones modernas, mientras que el entorno agrícola continúa formando parte del paisaje habitual del municipio.

Arraigo deportivo

El deporte tiene además un peso importante dentro de la localidad. La Pobla de Vallbona dispone de instalaciones deportivas municipales, campos de fútbol, pistas de pádel, pabellones y diferentes espacios para la práctica de actividades al aire libre. El fútbol base continúa teniendo una gran presencia en el municipio, algo que explica en parte la fuerte conexión de Grimaldo con sus raíces y con el deporte desde muy pequeño.

Otro de los grandes atractivos de la Pobla de Vallbona es su entorno natural. El término municipal conserva zonas agrícolas y caminos rurales muy utilizados para pasear, correr o practicar ciclismo. Además, la cercanía con parajes naturales de la comarca del Camp de Túria convierte la zona en un lugar muy valorado por quienes buscan combinar vida urbana y naturaleza.

Imagen de la Pobla de Vallbona / SD

La iglesia de Santiago Apóstol, epicentro social

La localidad también conserva algunos puntos de interés histórico y cultural. La iglesia de Santiago Apóstol es uno de los edificios más representativos del casco urbano, mientras que las fiestas patronales y las celebraciones tradicionales siguen teniendo un enorme protagonismo entre los vecinos. Durante gran parte del año, las actividades culturales, deportivas y festivas llenan de vida las calles del municipio.

Con el crecimiento experimentado durante los últimos años, la Pobla de Vallbona ha ampliado también sus servicios públicos, centros educativos, zonas comerciales y áreas residenciales. Todo ello ha permitido al municipio evolucionar sin perder completamente la esencia tranquila y familiar que todavía muchos vecinos destacan como uno de sus principales valores.

Hoy, gracias al éxito de Alejandro Grimaldo en el fútbol europeo, el nombre de la Pobla de Vallbona vuelve a aparecer ligado a la élite del deporte español. Desde este municipio valenciano hasta la Selección española y la Bundesliga, el recorrido del lateral demuestra cómo el talento también nace lejos de los focos de las grandes ciudades.