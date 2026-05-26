Primeras declaraciones de Álex Remiro después de que Luis de la Fuente le descartase del Mundial

Álex Remiro se ha quedado fuera de la lista definitiva de España para el Mundial de 2026 y la decisión ha generado bastante debate. El portero de la Real Sociedad no entró en la convocatoria final de Luis de la Fuente, que apostó por Unai Simón, David Raya y Joan García como los tres guardametas para el torneo.

Remiro, ante el Barça. / SPORT

Según apuntan distintos medios, la elección no sorprendió demasiado dentro del entorno de la selección debido al gran crecimiento de Joan García esta temporada y al peso mediático de jugar en el FC Barcelona. Aun así, la ausencia de Remiro ha sido una de las más comentadas porque el navarro venía siendo un habitual en las convocatorias y ha mantenido un papel importante tanto dentro como fuera del vestuario.

Remiro, ante los medios concentrados en el aeropuerto de Barcelona antes de irse de vacaciones, aseguró tener "una pena triste por no poder ir", aunque se muestra "contento de estar en la nómina de los porteros con el nivel que tienen. El nivel es altísimo, y, bueno, tranquilo de lo que he hecho durante todo el año para poder estar. Son porteros de muchísimo nivel, y que habla bien del equipo que tenemos", dijo.

Profesionalidad y aceptación

Durante la rueda de prensa, De la Fuente reconoció que fue una de las decisiones más difíciles de tomar. El seleccionador explicó que habló personalmente con Remiro para comunicarle que no estaría en el Mundial y destacó la profesionalidad con la que el portero aceptó la noticia.

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La decisión también ha abierto el debate sobre el criterio de las convocatorias. Muchos consideran que Remiro merecía entrar por rendimiento y regularidad, especialmente después de otra buena temporada con la Real Sociedad, mientras que otros entienden que el espectacular año de Joan García terminó inclinando la balanza.