Al Real Madrid le crecen los enanos: problemas en la operación salida
La mayoría de los futbolistas señalados para perder protagonismo mantienen su intención de continuar en el equipo blanco por sus condiciones deportivas y económicas
En el Santiago Bernabéu se está produciendo una situación complicada para la dirección deportiva. La entidad blanca pretende iniciar una nueva etapa con cambios importantes en la plantilla, pero la operación salida avanza mucho más despacio de lo esperado. La mayoría de los futbolistas señalados para perder protagonismo mantienen su intención de continuar en el equipo, según el diario AS.
El principal motivo es evidente: pocos destinos ofrecen las condiciones deportivas, económicas y mediáticas que garantiza el conjunto madridista. Aunque algunos jugadores hayan tenido menos participación durante la temporada, vestir la camiseta del Madrid sigue siendo un escaparate incomparable y ninguno quiere renunciar fácilmente a ello.
Dentro del club existe la sensación de que será un verano largo. Hay futbolistas que escucharán propuestas, pero muchos esperan convencer al nuevo cuerpo técnico y recuperar protagonismo antes de tomar una decisión definitiva. Mientras tanto, la planificación deportiva permanece condicionada por la dificultad para liberar espacio en la plantilla, ajustar la masa salarial y las elecciones a la presidencia.
En Valdebebas hay varios casos que generan incertidumbre de cara al próximo curso. Futbolistas como Dani Ceballos, Fran García o Andriy Lunin aparecen entre los nombres con menos peso dentro de la plantilla y cuyo futuro está en el aire. También existe atención sobre la situación de Brahim Díaz, que ha alternado titularidades con fases de menor protagonismo.
Camavinga, patata caliente
Otro futbolista observado de cerca es Eduardo Camavinga. Pese a las dudas surgidas durante algunos tramos de la temporada, su intención sigue siendo triunfar en el club blanco. En una situación parecida se encuentran jugadores que, aunque no hayan sido indiscutibles, consideran que todavía pueden tener un papel importante si cambia el contexto deportivo.
El problema para la entidad madridista es que muchos de ellos no contemplan una salida inmediata. La estabilidad contractual, el nivel competitivo del equipo y la dificultad de encontrar un destino más atractivo frenan cualquier movimiento. Por eso, la renovación de la plantilla promete convertirse en uno de los grandes desafíos del verano.
- ¿Cómo habría quedado la clasificación de LaLiga si no existiera el VAR?
- La lista de España para el Mundial: sin Espí, sin Moleiro y... ¡con Javi Guerra como meritorio!
- Los planes de Dani Parejo para la próxima temporada 26/27
- Awa Fam debuta con victoria en la WNBA: baile, partidazo y números de récord
- El enigmático mensaje de José Copete sobre su lesión
- Emery homenajea a Guardiola con un regalo en su despedida del Etihad: “Es el único genio del fútbol”
- El mérito de Javi Guerra... y la razón por la que ya no puede acudir al Mundial
- Bombazo' en Portugal que deja también sin Europa al equipo de Justin de Haas