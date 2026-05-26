El Sevilla FC pesca en el Real Oviedo a su próximo fichaje

Mientras el ruido institucional sigue envolviendo al club y el futuro accionarial mantiene en vilo a Nervión, el Sevilla FC ya mueve piezas para su próxima reconstrucción deportiva. Y uno de los nombres que más fuerza ha ganado en las últimas horas es el de Alberto Reina, centrocampista gaditano del Real Oviedo que en Asturias dan prácticamente por hecho como nuevo jugador sevillista.

El movimiento no responde al perfil mediático de otros veranos, pero sí encaja con la nueva realidad del Sevilla: futbolistas con experiencia competitiva, margen de rendimiento inmediato y operaciones económicamente asumibles. Reina reúne esas tres condiciones.

De Chiclana a Primera: una carrera construida lejos de los focos

La historia de Alberto Reina no tiene atajos. Formado en la cantera del Betis, pasó por categorías modestas antes de consolidarse en el fútbol profesional. Ceuta, Las Palmas Atlético y Mirandés fueron estaciones obligatorias antes de llegar al Oviedo, donde terminó explotando definitivamente como organizador y centrocampista creativo.

A sus 28 años, el futbolista andaluz ha firmado una temporada de crecimiento constante en un contexto complicado para el conjunto asturiano. Ha sido uno de los jugadores más fiables del equipo, participando prácticamente en toda la temporada liguera y convirtiéndose en una referencia en la construcción ofensiva. Su perfil gusta especialmente por una razón: el Sevilla necesita fútbol en la medular.

El centrocampista del Oviedo Alberto Reina (d), durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Oviedo y Villarreal disputan este jueves en el estadio Carlos Tartiere. EFE/Eloy Alonso. (Oviedo) (Villarreal) sutituye texto y una foto y agrega otra / Eloy Alonso / EFE

Un centrocampista que encaja en el nuevo Sevilla

La posible salida de varios jugadores del centro del campo ha obligado al club a rastrear el mercado en busca de futbolistas con capacidad para ordenar el juego, sostener posesiones y aportar personalidad con balón. Ahí aparece el nombre de Alberto Reina desde hace meses.

No es un mediocentro físico ni un especialista defensivo. Su mejor versión aparece entre líneas, acelerando ataques y ofreciendo soluciones en espacios reducidos. En el Sevilla consideran que puede aportar equilibrio a una plantilla necesitada de jugadores con criterio técnico y lectura táctica. Además, su coste convierte la operación en una oportunidad de mercado.

La cláusula que acelera la operación

Distintas informaciones apuntan a que el descenso del Real Oviedo habría activado una cláusula que facilita su salida por una cifra cercana a los dos millones de euros. Un escenario que el Sevilla habría aprovechado para adelantarse a otros equipos interesados.

La operación, además, tiene varios actores conocidos en el entorno sevillista. El jugador está representado por la agencia de René Ramos y el interés ya había sido impulsado anteriormente por Antonio Cordón durante su etapa en la dirección deportiva. En Nervión entienden que el mercado obliga a detectar talento antes de que explote definitivamente. Y esa es precisamente la apuesta con Alberto Reina.

El perfil que busca Nervión

En un Sevilla obligado a reajustar salarios, rejuvenecer ciertas zonas del campo y competir con menos margen económico que años atrás, los fichajes de bajo coste y alto rendimiento se han convertido en prioridad.

Reina no llega como estrella. Llega como futbolista de contexto, de sistema y de rendimiento inmediato. Un jugador que conoce el fútbol español, que ha recorrido el camino largo y que aterrizaría en el Sánchez-Pizjuán en el mejor momento de su carrera.

La sensación en Asturias es clara: su etapa en Oviedo está cerca de terminar. Y en Sevilla ya empiezan a ver en él algo más que una oportunidad de mercado. Ven una pieza útil para iniciar una nueva etapa.