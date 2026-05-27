Llenazo "de blanco" en el Puchades para la final Valencia CF - Villarreal CF por el ascenso a la Liga F

El Valencia CF volverá a tener una vez más el respaldo enorne de su afición. El club ha anunciado que las entradas para la gran final por el ascenso a la Liga F frente al Villarreal CF se han agotado, por lo que el estadio Antonio Puchades de la ciudad deportiva de Paterna presentará un ambiente de lleno absoluto en una cita decisiva para el valencianismo este sábado a las 18:00.

Además, la entidad valencianista ha realizado un llamamiento especial a su afición para teñir de blanco las gradas y acompañar al equipo en una tarde histórica. A través de sus canales oficiales, el club lanzó el siguiente mensaje:

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Decide el Puchades

El Puchades, el sábado 30 de mayo a las 18:00h, decidirá si Valencia CF Femenino o Villarreal CF ascienden a Liga F tras un partido, el de ida, en el que los dos equipos empataron a cero (0-0). Con empate subirían las blanquinegras por mejor clasificación en la liga regular. La apertura de puertas del estadio a las 16:30h